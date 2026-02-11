Ко Дню защитника Отечества: очередная партия гуманитарного груза отправилась в зону СВО

В район специальной военной операции отправят очередную партию гуманитарного груза. В благотворительной акции приняли участие представители власти, предприятий и волонтёры.

В сборе гумпомощи могли принять участие все желающие и неравнодушные северяне. Много коробок со всем необходимым для бойцов традиционно отправляют на передовую раз в полтора-два месяца. Но в этот раз содержимое груза особенное, так как впереди День защитника Отечества.

Герман Иванов, волонтёр, председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Это рисунки, детские поделки. Мы не ограничиваем детей, когда просим их что-то нарисовать или сделать для бойцов. Много открыток и писем для бойцов».

Ветеран боевых действий Кирилл Федоров с благодарностью вспоминает, как в сентябре 2022 года одна из окопных свечей, которую передали военнослужащим с гуманитарной помощью, согрела его и других бойцов в дождливые холодные дни.

Кирилл Федоров, участник проекта «Герои Севера»: «Мы уже подходили к городу Артемовск, а в это время три дня шли дожди, спали в голом окопе. Мы достали окопную свечу и начали греться».

От участников СВО волонтёры получают большой отклик. Им, как никогда раньше, важно чувствовать поддержку, взаимопонимание и веру со стороны своих земляков.

Андрей Федосеев, участник проекта «Герои Севера», заместитель председателя совета депутатов ЗАТО г. Североморск: «Мы стали консолидированы. Флотская столица – самая сильная, самая мощная, все идут с энтузиазмом большим, помогают, упаковывают. Ребятам будет приятно очень, всё будет здорово».

К благотворительной акции присоединился и губернатор Мурманской области. Андрей Чибис, который выразил благодарность всем причастным и сам принял участие в сортировке поступившей гумпомощи из Ковдорского, Терского и Печенгского округов.

Вещи первой необходимости и подарки доставят бойцам к 23 февраля.