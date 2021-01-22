Ко Всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединились волонтёры Полярного

125 граммов – такая пайка хлеба ежедневно выдавалась ленинградцам в самые тяжёлые годы войны. И это в том случае, если удавалось доставить столь ценный груз в обход вражеских захватчиков.

По всей России в ближайшие семь дней будут проходить акции памяти «Блокадный хлеб», к ней присоединились и полярнинцы.

Ксения Ковалёва, волонтёр объединения «Импульсы Севера», г. Полярный: «В течение трёх дней мы будем рассказывать о блокаде Ленинграда. В фойе центра культуры развернули фотовыставку, на которой в доступной форме показано о самых ключевых моментах голодной осады, длившейся почти 900 дней».

Конечно, хлеб, полученный участниками акции, сильно отличается от того, который выдавали в блокадном городе. Из другой муки, не всегда качественной, суховатый, иной раз даже чёрствый, но такой необходимый, чтобы прожить ещё один день.

Сергей Федин, участник акции: «Молодое поколение должно помнить, что было в то время, как люди переживали, как перенесли блокаду».

За три дня выставку посетили около 300 полярнинцев, которым выдали более 150 кусочков чёрного хлеба.