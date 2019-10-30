Кочки 44-го ФЗ - в Мурманске состоялась конференция, посвященная вопросам госзакупок

В Мурманске состоялась региональная конференция, посвященная государственным закупкам. Руководители контролирующих органов Мурманской области рассказали участникам об изменениях в 44-ом федеральном законе и ответили на вопросы.

Государственные закупки - вопрос, который на сегодняшний день актуален во всех сферах, будь то образование, здравоохранение или оборона. Регулирует процесс 44-й ФЗ. В нормативный акт, состоящий из 114 статей, периодически вносятся изменения. Чтобы осудить профессиональные вопросы, связанные с процедурой госзакупок и их соответствию букве закона, в Мурманске и была организована конференция «Государственные и муниципальные закупки-2019».

«Сфера закупок всегда была очень актуальной для муниципальных государственных учреждений, потому что все они вынуждены работать в закупочной системе, учитывая то, что 44-й закон, который регламентирует закупочную деятельность, очень сложный, - отмечает Максим Пухов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». – При этом постоянно идут изменения в сфере закупок, это вызывает определенные сложности даже у тех экспертов, которые много лет посвятили этой деятельности».

Несмотря на то, что такая конференция проводится в регионе в первый раз, узнать об изменениях в процедуре госзакупок собрались более 300 участников. Организаторы - Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области» и группа компаний «Корунд».

«Наша компания организовала данную конференцию для того, чтобы дать возможность участниками государственных закупок - и заказчикам, и исполнителям услышать информацию от первых лиц контролирующих органов, узнать, какие-то новинки законодательства и правоприменения, найти ответы на свои вопросы», - отмечает Евгений Мильруд, технический директор ООО «Корунд-Софт».

Интересующие вопросы нужно было заранее подготовить и передать спикерам. Организаторы мероприятия надеются на то, что такая встреча была полезна участникам, приехавшим из разных уголков региона, и ждут обратной связи.