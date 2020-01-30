«Код времени» объединит поколения полярнинцев

Путешествовать по Полярному станет интереснее. Школьники города воинской славы готовят необычный проект, способный объединить поколения. «Код времени» активирован.

Историю Полярного совсем скоро запишут в популярном формате аудиогида. Раздвинуть границы привычных городских экскурсий решили авторы проекта «Код времени». Творческая инициатива стала итогом сотрудничества двух жителей города воинской славы - журналиста Евгении Коськиной и заместителя директора Городского историко-краеведческого музея Анастасии Князевой. Проект уже получил финансовую поддержку. «Код времени» стал обладателем гранта конкурса «Музеи Русского Севера».

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Это должен быть маршрут, по которому можно будет пройтись. Любой человек, приехавший в наш город, или, живущий в нашем городе, может по этому маршруту прогуляться и узнать что-то, возможно, новое о нём».

Гиды призваны связать поколения, поэтому напишут его школьники при поддержке старожил Полярного. В следующем месяце мастер-класс по созданию аудиогида проведёт сооснователь платформы «Изи трэвэл», на базе которой и будет реализован проект.

Дискуссия, о том, какие именно места должны быть в туристическом маршруте, давно ведётся между разработчиками проекта. Вскоре авторы встретятся с представителями общественной организации «Дети войны», чтобы выслушать пожелания людей, посвятивших Полярному большую часть своей жизни. Презентовать гиды разработчики планируют в День города.

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Желательно, чтобы пожилые северяне, которые давно здесь живут, прошлись по маршруту, предложенному подростками, а дети и молодежь – по маршруту людей серебряного возраста. Нам кажется, это было бы интересно».

К 120-летнему юбилею Полярного публицист Евгения Коськина уже подарила жителям цикл фильмов «Город, который дорог». Это видеомемуары полярнинцев, их воспоминания о значимых местах и людях. Теперь авторы постараются взглянуть на историю города с другой стороны.

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы хотим показать историю конкретных городских мест через воспоминания людей, то есть, одна и та же точка может быть описана несколькими людьми. У каждого человека точка социального пространства связана со своими воспоминаниями, вот об этих местах мы и будем говорить».

Премьера короткометражных фильмов о городе воинской славы состоится в музее на Всероссийской акции «Ночь искусств», позже кинопроект будет доступен и интернет-пользователям.