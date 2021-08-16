Коек всем хватит - эпидобстановка в Мурманской области стабилизируется

207 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+84), Оленегорске (+23) и Печенгском округе (+20).

Эпидобстановка в Мурманской области стабилизируется, об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения. Общий коечный фонд для стационарного лечения ковид-пациентов составляет 1409 коек. Большая часть обеспечены кислородными установками.

Нас сегодняшний момент свободных мест для лечения больных коронавирусом 20%. В ведомстве напоминают, что в Мурманской области пациенты с коронавирусной инфекцией и ОРВИ получают бесплатные противовирусные и другие предусмотренные методическими рекомендациями Минздрава России препараты.