Когда добро – это профессия и призвание: в ЗАТО Александровск чествовали юных добровольцев

Премия за бескорыстность дел стала традиционной для муниципалитета.

В числе лучших, вместе с десятком школьников-добровольцев, Алёна Багринцева выходит за заслуженной наградой. Ежегодно в ЗАТО Александровск таким образом подводят итоги добрых дел. Но уже сегодня волонтёрство может быть профессией, уверена Алёна.

Алёна Багринцева, волонтёр МОО «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Сейчас волонтёрство переходит в медиа, поэтому, как я думаю, волонтёрство будет жить и процветать долгие годы».

На счету волонтёров музея, несмотря на довольно недавнее начало деятельности, помощь в организации и проведении огромного количества акций. Они касаются и художественного, и исторического, и культурного направлений, а результат бескорыстной работы - это, как правило, готовый продукт. Например, активисты приложили руку к созданию аудиогида, которым с удовольствием пользуются туристы и гости Полярного. А задача у объединения «Время. История. Место» простая.

Ксения Львова, волонтёр объединения «Время. История. Место» историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Узнать что-то новое. Мы, например, волонтёры музея, помогаем с организацией мероприятий для детей с особенностями, проводим акции,мастер-классы».

Официально вступить в ряды добровольцев с получением книжки волонтёра можно, согласно законодательству, с 14 лет. Однако добрым делам нет ограничений по возрасту, оттого в специальной номинации «Юное волонтёрство» были отмечены два активиста большого ЗАТО. Таким считался всего пару лет назад, например, Ислам. Он уже сам не помнит, с чего начинал свой путь, главное, быть полезным обществу сейчас и всегда.

Исламбек Рахмедов, волонтёр МОО «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Волонтёр занимается многим. Это дела, которые обычные люди не будут совершать. Не платят или платят очень мало: обычно этими делами и занимаются волонтёры».

В рамках добровольческой премии отметили и лучшие волонтёрские объединения и организации. По мнению экспертного совета, активнее всех проявили себя добровольцы историко-краеведческого музея города Полярного, а по итогам общественного голосования - Молодежное общественное объединение «Высокое напряжение» Снежногорска.