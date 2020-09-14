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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.20 19:30

Когда есть взаимопонимание, то жизнь во флотской столице становится лучше

Столица Северного флота обновляется с каждым днём все сильнее. И это не удивительно, ведь ремонтные работы в многоквартирных домах идут полным ходом. Но совсем скоро наступят холода, а успеть нужно ещё сделать многое.

В многоэтажке по улице Инженерной, 3 в Североморске  ремонт подъездов - долгожданное событие. Уже обновлена входная группа, а сейчас рабочие  красят стены и потолок на лестничных пролётах. В скором времени все три подъезда обновят, а чтобы внутридомовые помещения выглядели уютно, выбраны яркие цвета.

Павел Лаптев, житель дома № 3 по улице Инженерная:  «Покрасили -  шикардос, побелили – шикардос! Вообще, очень довольны, очень довольны всем этим делом. Постоянно сыну новости шлю, он у меня в командировке. Он говорит: «О, отлично, идёт дело хорошо». Так что всё здорово!».

Но эти обновления стали возможны после того, как в доме был установлен приемлемый тариф на содержание и ремонт.

Кирилл Чудинов, генеральный директор управляющей компании «Североморскжилкомхоз»:  «Все дома имеют свой тариф. Понятное дело, когда он экономически обоснован, управляющая организация имеет ресурсы и средства, чтобы выполнять ремонты быстро и много ремонтов выполнять. Понятно, что здесь зависит всё от того, насколько тариф на обслуживание экономически обоснован».

А в доме по адресу: улица Сизова, 6 после перехода на актуальный тариф, наконец, удалось обновить кровлю. Этому событию рады не только жильцы, но и представители управляющей компании. Ведь, выполненный ремонт, это залог комфортной жизни североморцев.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора управляющей «Североморскжилкомхоз»: «Своевременность внесения платы за содержание и ремонт, а также достойный тариф в указанном доме, позволили нам провести работы сопоставимые с капитальным ремонтом многоквартирного дома».

Благодаря пониманию и взаимодействию жителей Североморска с управляющей компанией жизнь во флотской столице становится лучше. Впереди ещё много планов по благоустройству.

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