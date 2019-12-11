Когда и где в Мурманске откроются хвойные ярмарки, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Тридцать четыре проекта представили мурманские школьники на открывшейся вчера выставке «Молодые инженеры города Мурманска». Эти разработки отнюдь не детские, многие имеют практическое воплощение, а некоторые уже готовы к тиражированию. Как молодые инженеры помогают экипажам кораблей и самолётов, выяснили журналисты газеты «Вечерний Мурманск».

Снежные шапки на козырьках подъездов, сосульки на крышах, заваленный сугробами двор. Обслуживающая дом № 26 на улице Сафонова управляющая организация явно не справляется со своими обязанностями. И не она одна. Каким видят решение наболевшей коммунальной проблемы депутаты мурманского горсовета, узнают читатели свежего номера «Вечёрки».

До Нового года осталось меньше трёх недель. Мурманчане уже вовсю готовятся к праздникам. А в конце этой недели в городе откроются хвойные ярмарки. Что там можно будет купить, по каким ценам и где ярмарки будут работать, рассказывает «Вечёрка».

Сколько времени должны убираться городские дороги? Как стать пограничником? Куда должны идти деньги за размещение рекламы на жилом доме? Ответы на эти и другие вопросы читателей публикует городская газета.