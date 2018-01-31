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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.18 19:30

Когда и насколько подешевеет рыба в регионе?

Ответ на эти вопросы знают в Союзе рыбопромышленников, где сегодня состоялась встреча с главой муниципального образования город Мурманск Дмитрием Филипповым. 

Возможно, в скором времени в мурманских магазинах наконец-то появится свежая рыба по низкой цене. Вопросы, связанные с поставкой охлажденных морепродуктов  в регион, обсуждались  на заседании правления Союза рыбопромышленников Севера, в котором принял участие  и глава города  Дмитрий Филиппов. Не так давно город считался рыбной столицей страны, прилавки магазинов буквально ломились от ассортимента произведённых в Заполярье рыбных деликатесов по доступной цене. Но сейчас в торговых точках города стоимость рыбы не соответствует уровню доходов многих северян.

- Что касается Северного бассейна, то здесь, к сожалению, мы ограничены количеством квот, которые выделяются по международным соглашениям, - отмечает Николай Демяненко, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера. - В последнее время идёт некоторое снижение квот, поэтому увеличить вылов будет сложно, вся надежда на Дальний Восток по поставкам рыбы и её обработке.

Недовольство горожан сложившейся ситуацией заставило заняться этой проблемой Совет депутатов и лично главу муниципалитета. Участники заседания обсудили возможность возрождения программы «Дешёвая рыба», существовавшей в городе с 2015 года.  Владельцам  городских карт поддержки  будут предоставлять скидку на всю рыбную продукцию, поставляемую местными рыбаками. Сегодня в областном центре порядка 20 тысяч владельцев таких социальных карт.

- Мы сейчас будем искать формы взаимодействия, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Либо это будут специализированные магазины, либо это будут все магазины, которые работают по программе «Городская карта поддержки». Любые формы мы готовы обсуждать.

Однако, пока сложно сказать, когда именно эти изменения вступят в силу. Слишком много у промысловиков накопившихся проблем, решить которые не всегда возможно на уровне местных властей. 

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