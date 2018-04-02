Когда китайский исследователь и путешественник Цзин Ли прискачет на коне в Мурманск, знает «Вечёрка»

Депутаты мурманского горсовета предложили в несколько раз увеличить штрафы для тех, кто умышленно вредит облику нашего города - мусорит, разрисовывает фасады домов, ломает деревья и световые конструкции, громит остановки. Может быть, это остановит вандалов? Некоторых из них, к слову, могут заставить мести улицы. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Вечёрки».

Китайский исследователь и путешественник Цзин Ли, который сейчас живёт в России, намерен проехать верхом на лошади от Карачаево-Черкесии до Мурманска. Его поездка будет посвящена Чемпионату мира по футболу-2018. Когда встречать в столице Кольского Заполярья отважного китайца на коне? Читайте об этом в новом номере «Вечернего Мурманска».

Что делать, если остался без работы, а твою профессию называют бесперспективной? Какие профессии сейчас самые востребованные в Мурманске и где их можно получить совершенно бесплатно? Ответы на эти и другие вопросы ищите в завтрашней «Вечёрке».