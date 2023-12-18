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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.23 19:30

Когда люди объединяются, то победа неизбежна

И касается это всех направлений и уровней жизни. В ЗАТО Александровск продолжается реализация инклюзивного добровольческого проекта «Энергия добра».

«Ты всё сможешь!» - инклюзивный праздник спорта состоялся в большом ЗАТО. Это результат одного из направлений работы полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения. В учреждении реализуют проект «Энергия добра», участники которого воспитанники этого центра. Спортивное событие развернулось на площадке одного из партнёров социальной программы.

Юлия Ушакова, специалист комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «У нас «антисоревнования», которые просто помогут ребятам быть ближе: мы перемешиваем команды, один другому помогает, создаётся коммуникация».

Добровольчество – вот основа работы корпуса «Энергии добра». Дети из комплексного центра, находящиеся в трудной жизненной ситуации, через помощь ближнему (сегодня это ребята с ограниченными возможностями здоровья) социализируются сами. Важно, что они не чувствуют здесь своё преимущество, а, наоборот, всячески поддерживают, включая реальную физическую помощь, более слабому.

Виктория Неплюева, директор комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Самое главное правило: это правило «на равных». Здесь нет побежденных и победителей, есть те, кто вместе, те, кто в дружбе ищут волю к победе. Спорт, здоровье, ЗОЖ – вот главные постулаты, которые сегодня будут звучать».

Спортивный праздник для ребят организован в рамках блока «Жизнь без опасности». Реализация программы инклюзивного волонтёрства поддержана проектом «Росмолодёжь. Гранты».

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