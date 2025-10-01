30 сентября россияне отметили один из самых молодых праздников — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В честь этого события в Мурманской области развернули триколоры. В регионе провели митинги и флешмобы.

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» собрал сотни мурманчан в городском парке на Семёновском озере. В каждом выступлении звучала гордость за страну и надежда на скорый мир, который мы оставим будущим поколениям.

В рамках мероприятия, как символ вступления во взрослую жизнь, новые паспорта в торжественной обстановке получили мурманские школьники.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы должны помнить, что, когда мы едины - мы непобедимы. Нам все задачи по плечу и тот дух патриотизма, стойкости и мужества, который присущ россиянам, помогает нам и сейчас решать все поставленные задачи».

Новые регионы – полноправная часть нашей страны. Третий год Мурманская область оказывает шефскую помощь Приморскому району Запорожской области: здесь ремонтируют дороги, восстанавливают школы, детские сады, больницы и мемориалы.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «И сегодня наш народ, наш Север помогает дружно Запорожской области. Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса наша программа «На Севере – жить!» реализуется и в нашем подшефном регионе. Ещё раз поздравляю с праздником всех, спасибо, что вы все здесь!».

Впервые этот праздник северяне отметили в 2023 году - ровно через год после исторического референдума, а сегодня он прочно вошёл в нашу традицию и стал символом народной воли и восстановления исторической справедливости.