День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.25 19:30

Когда мы едины - мы непобедимы!

30 сентября россияне отметили один из самых молодых праздников — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В честь этого события в Мурманской области развернули триколоры. В регионе провели митинги и флешмобы.

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» собрал сотни мурманчан в городском парке на Семёновском озере. В каждом выступлении звучала гордость за страну и надежда на скорый мир, который мы оставим будущим поколениям.

В рамках мероприятия, как символ вступления во взрослую жизнь, новые паспорта в торжественной обстановке получили мурманские школьники.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы должны помнить, что, когда мы едины - мы непобедимы. Нам все задачи по плечу и тот дух патриотизма, стойкости и мужества, который присущ россиянам, помогает нам и сейчас решать все поставленные задачи».

Новые регионы – полноправная часть нашей страны. Третий год Мурманская область оказывает шефскую помощь Приморскому району Запорожской области: здесь ремонтируют дороги, восстанавливают школы, детские сады, больницы и мемориалы.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «И сегодня наш народ, наш Север помогает дружно Запорожской области. Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса наша программа «На Севере – жить!» реализуется и в нашем подшефном регионе. Ещё раз поздравляю с праздником всех, спасибо, что вы все здесь!».

Впервые этот праздник северяне отметили в 2023 году - ровно через год после исторического референдума, а сегодня он прочно вошёл в нашу традицию и стал символом народной воли и восстановления исторической справедливости.

 

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
