Новый год идёт, в центре Мурманска вводятся ограничения движенияЛучше деньгами! 72% опрошенных жителей СЗФО вместо новогоднего корпоратива хотели бы получить денежную премию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.21 19:30

Когда на главной площади Мурманска «выросла» первая ёлка?

Установка новогодней ели в центре Мурманска – давняя городская традиция, насчитывающая уже не один десяток лет. Но с чего же началась история ёлки на Пяти Углах?

Найдёт ответ на этот вопрос Георгий Салиев.  

Традиция праздновать Рождество с елью пришла к нам в петровские времена из Германии. Исконно праздновалось именно Рождество, и только в XX веке зимние праздники приобрели светский характер, а на первый план вышел Новый год.

Наш город был заложен в неспокойном 1916 году, уже тогда жители украшали свои дворы и дома небольшими ёлочками или свежим лапником.

Например, пандемия «испанки», охватившая мир в 1919 году, не обошла и молодой Мурманск. Больше 100 лет назад, как, впрочем, и сейчас, местные газеты информировали людей об опасности нового штамма гриппа.

В 1920-х годах советское правительство не отмечало Новый год, считая его пережитком косного прошлого. Тем не менее, самые первые «государственные» ёлки в крупных городах начали ставить уже в сталинские времена - во второй половине 1930-х годов, тогда же стали проводить первые детские утренники, вернулся образ Деда Мороза.

Первая фотография нашей городской ели сделана в 1957 году, причём тогда лесная красавица находилась через дорогу от площади Пять Углов – в центральном сквере.

Дмитрий Ермолаев, «Самые первые фото относятся к 1957 году, то есть XX съезд прошёл, разоблачён культ личности, снята «Карнавальная ночь» и, в общем, на этой волне оттепельной, по видимому, газеты уже стали воспринимать Новый год как нечто такое, что не является частным делом, а можно уже это как-то и публиковать».

К слову, о кино – именно в Заполярье был снят первый советский рождественский фильм «Ночь перед Рождеством», более известный как «Вечера на хуторе близ Диканьки». Картину режиссёра Александра Роу снимали под Кировском, а в прокат кинолента вышла в 1961 году.

В 1960-е годы самодеятельную рубку ёлок в Мурманске запретили, и обзавестись символом Нового года стало возможно только через торговую сеть. Традиция ставить ёлку настолько укрепилась среди горожан, что после праздников в городе было сложно найти сугроб, в который не было бы воткнуто дерево. После постройки «Арктики» и «Меридиана» торжества перекинулись на чётную половину проспекта. Следующий этап – установка елей в административных, а чуть позже и в исторических районах города. Свой привычный облик ель на Пяти Углах приобрела в 1989 году.

Дмитрий Ермолаев, «Если до этого момента на центральной площади устанавливали живые ели, то в этом году, в конце 89-го мурманские коммунальщики соорудили в центре города вместо живой ёлки искусственную конструкцию высотой 20 метров, диаметром у основания 10 метров. Подходящий проект отыскали в Новосибирске, всё остальное сделали в Мурманске».

Для озеленения конструкции было использовано 7 тысяч еловых лап. С тех пор каждый год в центре города нас радует огромная, нарядная, праздничная ель. Начиная с 1990-х к ёлочной традиции присоединились крупные предприятия, вроде бывшей АМНГР. А вот уже в нулевые праздничные ёлки стали появляться в торговых центрах, а облик Нового года приобрёл привычный всем внешний вид.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Monica Lewinsky.
28.12.21 17:59
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде
Комментарий к новости:«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме
Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Комментарий к новости:День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Конец года – хороший повод напомнить о повышении зарплаты-PRO Валюту (16+)Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионный фонд России обяжут проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за поддержкой
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика