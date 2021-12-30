Когда на главной площади Мурманска «выросла» первая ёлка?

Установка новогодней ели в центре Мурманска – давняя городская традиция, насчитывающая уже не один десяток лет. Но с чего же началась история ёлки на Пяти Углах?

Найдёт ответ на этот вопрос Георгий Салиев.

Традиция праздновать Рождество с елью пришла к нам в петровские времена из Германии. Исконно праздновалось именно Рождество, и только в XX веке зимние праздники приобрели светский характер, а на первый план вышел Новый год.

Наш город был заложен в неспокойном 1916 году, уже тогда жители украшали свои дворы и дома небольшими ёлочками или свежим лапником.

Например, пандемия «испанки», охватившая мир в 1919 году, не обошла и молодой Мурманск. Больше 100 лет назад, как, впрочем, и сейчас, местные газеты информировали людей об опасности нового штамма гриппа.

В 1920-х годах советское правительство не отмечало Новый год, считая его пережитком косного прошлого. Тем не менее, самые первые «государственные» ёлки в крупных городах начали ставить уже в сталинские времена - во второй половине 1930-х годов, тогда же стали проводить первые детские утренники, вернулся образ Деда Мороза.

Первая фотография нашей городской ели сделана в 1957 году, причём тогда лесная красавица находилась через дорогу от площади Пять Углов – в центральном сквере.

Дмитрий Ермолаев, «Самые первые фото относятся к 1957 году, то есть XX съезд прошёл, разоблачён культ личности, снята «Карнавальная ночь» и, в общем, на этой волне оттепельной, по видимому, газеты уже стали воспринимать Новый год как нечто такое, что не является частным делом, а можно уже это как-то и публиковать».

К слову, о кино – именно в Заполярье был снят первый советский рождественский фильм «Ночь перед Рождеством», более известный как «Вечера на хуторе близ Диканьки». Картину режиссёра Александра Роу снимали под Кировском, а в прокат кинолента вышла в 1961 году.

В 1960-е годы самодеятельную рубку ёлок в Мурманске запретили, и обзавестись символом Нового года стало возможно только через торговую сеть. Традиция ставить ёлку настолько укрепилась среди горожан, что после праздников в городе было сложно найти сугроб, в который не было бы воткнуто дерево. После постройки «Арктики» и «Меридиана» торжества перекинулись на чётную половину проспекта. Следующий этап – установка елей в административных, а чуть позже и в исторических районах города. Свой привычный облик ель на Пяти Углах приобрела в 1989 году.

Дмитрий Ермолаев, «Если до этого момента на центральной площади устанавливали живые ели, то в этом году, в конце 89-го мурманские коммунальщики соорудили в центре города вместо живой ёлки искусственную конструкцию высотой 20 метров, диаметром у основания 10 метров. Подходящий проект отыскали в Новосибирске, всё остальное сделали в Мурманске».

Для озеленения конструкции было использовано 7 тысяч еловых лап. С тех пор каждый год в центре города нас радует огромная, нарядная, праздничная ель. Начиная с 1990-х к ёлочной традиции присоединились крупные предприятия, вроде бывшей АМНГР. А вот уже в нулевые праздничные ёлки стали появляться в торговых центрах, а облик Нового года приобрёл привычный всем внешний вид.