Когда наступит настоящая весна, узнала «Вечёрка»

Десятки тысяч мурманчан приняли участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В бюллетени были внесены 19 общественных зон из всех округов города. На какие объекты подрядчики выйдут уже этим летом? Что будет с территориями, набравшими меньшее количество голосов? Ответы на эти вопросы даёт «Вечерний Мурманск».

Первый месяц календарной весны в Мурманске выдался снежным. В марте у нас выпало 50 миллиметров осадков, это чуть больше чем 2,5 месячные нормы. Засыпало и северо-запад области. Так, в районе Никеля метеорологи зафиксировали три месячные нормы, а в Териберке – почти четыре! Когда же наступит настоящая весна, читателям «Вечерки» завтра рассказывает начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Круглосуточные работы по уборке снега с городских улиц продолжаются. Но технике часто мешают припаркованные вдоль обочин машины. Заранее узнать о том, где и когда в Мурманске будут чистить дороги, чтобы вовремя переставить свою машину в другое место, очень просто. В завтрашнем номере «Вечёрки» опубликован график очистки дорог на следующую неделю.