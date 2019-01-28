Когда откроется ТРЦ на Рогозерской, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманские знатоки захватили лидерство в чемпионате по «Брэйн Рингу». Решающий вопрос в поединке с белорусами досрочно «взял» счастливчик мурманской команды Михаил Голубев. О том, как удалось пережить американские горки эмоций на этой престижной интеллектуальной игре, и когда «мурманчанскиx» умников вновь покажут на «НТВ», можно узнать из уст самих игроков «Брэйн-ринга» в свежей «Вечёрке».

И ещё об одной значимой победе рассказывает главная газета заполярной столицы. Победители мурманской Лиги КВН «Сборная города Снежногорска» попали в Высшую лигу клуба весёлых и находчивых. Ребята успешно выступили на гала-концерте фестиваля «КиВиН-2019» перед Александром Масляковым и другими знаменитыми членами жюри. И обеспечили себе путевку в «вышку». О том, как это было, и когда первую игру заполярных юмористов в высшей Лиге покажут на Первом телеканале, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Главная газета города наградила лауреатов ежегодного популярного конкурса «Окно в праздник». Мурманчанке Ольге Смоленской и присниться не могло, что их семейное творчество будет признано лучшим! Вместе с двумя дочками она изобразила на окне заснеженный Мурманск с вокзалом, гостинично-деловым центром «Арктика» и детским городком «Сказка». И, как в сказке, вся семья Смоленских оказалась победителем престижного творческого состязания! О том, как прошло это воистину сказочное мероприятие, кто вдохновлял мурманчан на творческие подвиги, и почему конкурсное жюри спорило до хрипоты, подробно расскажет свежая «Вечёрка».

Многие мурманчане с интересом наблюдают за ходом строительства на улице Рогозерской торгово-развлекательного центра. Когда откроется ТРЦ, насколько он будет больше уже построенных мурманских центров, и где в нем разместятся аквапарк, отель, фитнес-клуб, игровой городок, кафе, рестораны и кинокомплекс, читайте в городской «Вечёрке».