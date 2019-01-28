Видео крушения ТУ-22М3 слили во Всемирную паутину40 мурманских полицейских отправились в командировку на Северный Кавказ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.19 19:30

Когда откроется ТРЦ на Рогозерской, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманские знатоки захватили лидерство в чемпионате по «Брэйн Рингу». Решающий вопрос в поединке с белорусами досрочно «взял» счастливчик мурманской команды Михаил Голубев. О том, как удалось пережить американские горки эмоций на этой престижной интеллектуальной игре, и когда «мурманчанскиx» умников вновь покажут на «НТВ», можно узнать из уст самих игроков «Брэйн-ринга» в свежей «Вечёрке».

И ещё об одной значимой победе рассказывает главная газета заполярной столицы. Победители мурманской Лиги КВН «Сборная города Снежногорска» попали в Высшую лигу клуба весёлых и находчивых. Ребята успешно выступили на гала-концерте фестиваля «КиВиН-2019» перед Александром Масляковым и другими знаменитыми членами жюри. И обеспечили себе путевку в «вышку». О том, как это было, и когда первую игру заполярных юмористов в высшей Лиге покажут на Первом телеканале, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Главная газета города наградила лауреатов ежегодного популярного конкурса «Окно в праздник». Мурманчанке Ольге Смоленской и присниться не могло, что их семейное творчество будет признано лучшим! Вместе с двумя дочками она изобразила на окне заснеженный Мурманск с вокзалом, гостинично-деловым центром «Арктика» и детским городком «Сказка». И, как в сказке, вся семья Смоленских оказалась победителем престижного творческого состязания! О том, как прошло это воистину сказочное мероприятие, кто вдохновлял мурманчан на творческие подвиги, и почему конкурсное жюри спорило до хрипоты, подробно расскажет свежая «Вечёрка».

Многие мурманчане с интересом наблюдают за ходом строительства на улице Рогозерской торгово-развлекательного центра. Когда откроется ТРЦ, насколько он будет больше уже построенных мурманских центров, и где в нем разместятся аквапарк, отель, фитнес-клуб, игровой городок, кафе, рестораны и кинокомплекс, читайте в городской «Вечёрке».

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
Иванова
27.01.19 20:56
когда ЭТО было? ставьте даты. Пожалуйста. *** Уважаемая Иванова! Дата к каждому тексту выставляется автоматически, её можно посмотреть над заголовком любого сообщения. В Вашем случае: 19.02.2018 Ре
Комментарий к новости:Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую
Николай Ракитин
27.01.19 17:12
Молодцы, хороший обзор!
Комментарий к новости:Давосские «мудрецы» предрекают глобальную катастрофу, а кто-то хочет вернуть демократию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Кодовое имя «Джеронимо»». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается ухудшение платёжной дисциплины в российских компаниях-PRO ВалютуКурс евро вырос на 56 копеек, доллара - на 1 копейку-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 365 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика