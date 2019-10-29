Когда пройдёт конкурс на должность главы администрации Мурманска, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Важнейшие для Мурманска вопросы решали депутаты на заседании горсовета. Напомним, в городе до сих пор не избран глава администрации города. Для начала нужно утвердить комиссию, которая будет проводить конкурс. Кого избрали в эту комиссию и когда пройдёт конкурс на должность главы администрации города, читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

Другим ярким политическим событием недели стало назначение губернатором региона Андреем Чибисом новых министров. Состав правительства региона кардинально поменялся. Среди министров появилось много приезжих. Журналисты «Вечернего Мурманска» изучили биографию новых министров и узнали, с кем губернатор познакомился в Сочи, а кто из министров был победителем регионального конкурса красоты.

В ноябре для участников городского клуба старшего поколения Мурманска подготовлено немало интересных мероприятий. Это и посещение центра здоровья, встреча с юристом, и мастер классы, и походы по выставкам. Подробная программа на весь ноябрь, а также информация, как стать участником клуба, читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

Также читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска»: в ноябре мурманские автобусы и троллейбусы перейдут на зимнее расписание; 514 работникам Мурманского морского пароходства не платят зарплату; сотрудники ГИБДД задержали в Мурманске 35-летнеего водителя «Ауди», который купил права за 10 тысяч рублей.