Новый губернатор формирует новое правительство30 октября в Мурманске завоет сирена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.19 19:30

Когда пройдёт конкурс на должность главы администрации Мурманска, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Важнейшие для Мурманска вопросы решали депутаты на заседании горсовета. Напомним, в городе до сих пор не избран глава администрации города. Для начала нужно утвердить комиссию, которая будет проводить конкурс.  Кого избрали в эту комиссию и когда пройдёт конкурс на должность главы администрации города, читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

Другим ярким политическим событием недели стало назначение губернатором региона Андреем Чибисом новых министров. Состав правительства региона кардинально поменялся. Среди министров появилось много приезжих. Журналисты «Вечернего Мурманска» изучили биографию новых министров и узнали, с кем губернатор познакомился в Сочи, а кто из министров был победителем регионального конкурса красоты.

В ноябре для участников городского клуба старшего поколения Мурманска подготовлено немало интересных мероприятий. Это и посещение центра здоровья, встреча с юристом, и мастер классы, и походы по выставкам. Подробная программа на весь ноябрь, а также информация, как стать участником клуба, читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

Также читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска»: в ноябре мурманские автобусы и троллейбусы перейдут на зимнее расписание; 514 работникам Мурманского морского пароходства не платят зарплату;  сотрудники ГИБДД задержали в Мурманске 35-летнеего водителя «Ауди», который купил права за 10 тысяч рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология - главный инструмент в большой мировой политике ХХI века - академик Алексей Арбатов
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Банды». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСредний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%-PRO ВалютуКурс доллара теряет почти 4 копейки, евро дешевеет на 6 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 247 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика