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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.19 19:30

Когда слышен шелест купюр, политика замолкает

Исландия и Мурманская область уже давно и продуктивно сотрудничают. В основном взаимодействие касается рыбопромышленной сферы. Ведь всё, что связано с ловлей рыбы и её переработкой, до недавних пор были основным источником дохода небольшого государства. В этой сфере Исландия смогла добиться огромных успехов. Рыбоперерабатывающее оборудование из этой страны сегодня используется по всему миру и наш регион не исключение, утверждает посол Исландии в России.

«За последние полтора года многое произошло. Несколько рыбоперерабатывающих фабрик оснащены исландским оборудованием, - отметил Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в России. - В том числе и в Мурманске. Также у исландских проектирующих компаний заказаны проекты для российских судов. И мы говорим не об одном, двух, трёх судах, а о многих. Поэтому, действительно, дело движется».

Сейчас же Исландию заинтересовали планы правительства России по обновлению рыболовецкого флота страны. А специалисты островного государства -  большие эксперты в таких вопросах, они не упускают возможности предложить свою помощь на взаимовыгодных условиях. Представители дипмиссии  выступили инициатором круглого стола по вопросам сотрудничества. Политика сегодня за дверью, во главе - нужды экономики.

«Они понимают, что чтобы не творилось на политической арене, экономические связи должны сохраниться, - говорит Константин Древетняк, генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера». -  Они видят, как активно работает норвежская сторона по судостроению. Мы знаем, что очень активно норвежцы вошли в то судостроение, которое идёт по инвестиционным квотам. А те же исландцы, которые занимаются практически тем же самым: поставкой оборудования различного для судов, они также хотят свой кусок пирога получить».

Есть экономический интерес к исландским партнёрам и у мурманских рыбаков. Для участия в круглом столе прибыли руководители компаний-производителей оборудования. Так что обсудить финансовые моменты можно было прямо во время встречи. Есть надежда и на то, что если количество заказов от россиян увеличится, исландцы могут подумать о локализации производства в России. А это не только удобство для бизнеса, но и новые отечественные специалисты, воспитанные на передовом заграничном опыте.

«Надо отметить, что мы по итогам 2018 года во внешнеторговом обороте увидели существенный рост именно с Исландией. В 2,3 раза, - отмечает Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области. - Пусть абсолютная сумма на сегодняшний день не столь велика, 3 миллиона долларов США, учитывая наш внешнеторговый оборот, приближающийся к 4 миллиардам, но мы видим потенциал для роста,  поэтому такие встречи между компаниями, бизнесом напрямую внесут существенный вклад в рост этого товарооборота».

Стоит отметить, что сотрудничество между Россией и Исландией касается не только рыбопромышленной сферы. Заинтересованы иностранцы также в культурном и научном обмене. Например, в ноябре прошлого года Мурманский государственный технический университет подписал договор о сотрудничестве с исландским университетом Акюрейри. Теперь вузы будут обмениваться опытом подготовки кадров по морским специальностям.

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