Когда спасение жизни человека идёт на минуты, важно правильно выбрать маршрут

Если земным транспортом это слишком долго, то на помощь прилетает вертолёт санавиации и в кратчайшие сроки доставляет пациента к врачам.

Случай, который произошёл в Териберке, не уникальный, но и непростой. Человек получил серьёзный перелом ноги, его самочувствие ухудшалось. Помочь могли только в городе, но дорога из села была закрыта из-за непогоды. Чтобы состояние пациента не ухудшилось, местный фельдшер вызвал вертолёт санавиации с бригадой центра медицины катастроф.

Андрей Чарыгин, реаниматолог Центра медицины катастроф Мурманской областной больницы: «Во-первых, нужно отдельное спасибо сказать лётчикам НЦСА за профессионализм. Потому что погодные условия были действительно очень плохие. Сильный штормовой ветер, с большими сложностями. Сели прямо на побережье и пациента транспортировали в вертолёт на мягких носилках».

Вместе с этим пациентом на борт взяли четверых сельчан, которые опаздывали на плановую госпитализацию в Мурманск.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог Мурманской областной больницы: «Иногда возникает тяжёлая ситуация в регионе, что не везде и не всегда мы можем приехать на карете скорой помощи. Поэтому нам приходится осуществлять вылеты вертолётным транспортом совместно с пилотами нацслужбы санавиации».

Полёт проходил в очень сложных метеоусловиях. Однако, несмотря на это, пострадавший был доставлен в Мурманскую областную больницу вовремя, в течение часа, как и остальные жители села, спешащие к врачам.