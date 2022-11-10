Когда танец становится залогом здоровья, а тренировки – ступенями к успеху

Об этом целую неделю говорили, но больше танцевали - в Гаджиево. Там завершился первый образовательно-наставнический проект «Дети Заполярья». Семь дней танцев в режиме нон-стоп. Если не танцевали, то говорили о движениях и пластике.

Дарья Вергизова, гостья из Санкт-Петербурга, человек в кругах хореографов весьма известный. Но для детей, чьим руководителем она временно стала, важнее не регалии, а знания и навыки, которыми мастер сегодня с ними делится.

Дарья Вергизова, хореограф, г. Санкт-Петербург: «Это была подстройка под детей. Если я видела, что у детей много информации, я начинала их растанцовывать. Мы даже успевали заниматься импровизацией, работать в парах – парнерингом заниматься».

Невероятная удача для юных танцоров - поучаствовать в тренингах, поупражняться в акробатике и даже стать свидетелем реализации авторских программ и методик.

Больше пяти лет существует в Гаджиево школа балета, руководит которой Екатерина Зварко. В этом году девушка благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив наконец-то реализовала свою мечту. Образовательно-наставнический проект «Дети Заполярья» имел большой успех.

Екатерина Зварко, руководитель школы балета, создатель проекта «Дети Заполярья», г. Гаджиево: «Идея моего проекта возникла у меня ещё с 2018 году, когда я увидела сколько у нас творческих коллективов, поняла, что есть чему им поучиться и педагогам. Наш город достаточно далеко от Большой Земли, поэтому современный контент здесь немного задерживается».

Но это, как правило, не проблема, а скорее всего, присущие закрытым городам особенности, бороться с которыми можно и нужно, уверена Екатерина.

С большим удовольствием на её призыв откликнулись хореографы и опытные педагоги северной столицы, при чём сами не пожалели об изнуряющих ежедневных мастер-классах.

Дмитрий Антипов, балетмейстер, ведущий мастер сцены, педагог, г. Санкт-Петербург: «Время пролетало незаметно. Мы выходили радостные. Мы были не отдельно: дети и педагоги, а единым целым. Поэтому я и счастлив, что решился и приехал сюда».

Дарья Вергизова, хореограф, педагог, г. Санкт-Петербург: «Неважно – народный танец, современный уличный, вог. Обязательно нужно пробовать всё! Это новые нейронные связи, новая координация в движениях – обязательно нужно пробовать всё».

Такая встряска, признаются участники проекта, необходима была и педагогам танцевальных коллективов. Перенять что-то новое, или наоборот, возродить подзабытые навыки и переосмыслить идеи – танец может многое.

Дмитрий Антипов, балетмейстер, ведущий мастер сцены, педагог, г. Санкт-Петербург: «Это работа с телом, с психосоматикой, с биомеханикой. Я работаю не только как хореограф, который показывает фантазию, воплощённую в танце. А ещё и то, как это сделать: раскрасить для зрителя, как это можно сделать интересным для ученика, полезным для педагогов».

Вера Кузьминская, балетмейстер, педагог, г. Гаджиево: «Это ещё один язык, как говорит Дмитрий. Язык универсальный на все времена. Это пластика, грация, это ощущение человека на Земле. Он чувствует, что он есть, тогда у него есть желание развиваться, идти. Это самое важное».

Танцоры из Снежногорска, Полярного и Гаджиево и отдохнули, и научились. В планах, конечно, расширить географию профессиональных занятий для коллективов со всей Мурманской области.

А пока для тех, кто принять участие в проекте не смог, организаторы оставили записи своих мастер-классов. Найти их можно в группе «ВКонтакте» - «Дети Заполярья».