Когда убьют, тогда и приходите, или Почему полицейские Кандалакши и Мончегорска «тянут резину»

Старая шутка, характеризующая деятельность полиции по профилактике преступлений. Мол, пока беда не случится, никто ничего предпринимать не станет.

Но в Мурманской области, похоже, даже этот принцип уже не работает. Полицейские Мончегорска и Кандалакши более двух лет расследуют дело о краже материальных ценностей и до сих пор ещё не добрались даже до проведения экспертиз. И жалобы в прокуратуру не помогают. По этой причине пострадавшие решили обратиться в СМИ и прислали в нашу телекомпанию большое письмо.

Исходя из слов потерпевших предпринимателей, их двое, история приключилась ещё в 2022 году. Из торговых точек в Кандалакше и Мончегорске неизвестные вынесли весь товар - одежду и обувь. По мнению собственников пропавших вещей, ущерб составил более 102 миллионов рублей. В краже бизнесмены подозревают гражданина, у которого они арендовали площади. Незамедлительно в полицию были написаны заявления о краже. Их приняли в работу и … всё.

Тимур Иващенко, адвокат Мурманской областной коллегии адвокатов: «В Мончегорске было возбуждено дело в отношении неустановленного лица. А в городе Кандалакше местная полиция до сих пор проводит процессуальную проверку. Причём эта проверка проводится, на мой взгляд, из рук вон плохо. По причине того, что они выносят постановление об отказе возбуждения уголовного дела, сами же просят его отменить, и дальше продолжают проверку».

Подумать только, за два с небольшим года отказывали в возбуждении уголовного дела, а затем отменяли эти отказы более 10 раз. Расследование при этом стоит мёртвым грузом. Никто никого не ищет, утверждают пострадавшие, даже положенная экспертиза до сих пор не проведена. Не помогают и обращения в прокуратуру. Все постановления прокуроров полицейские, по словам заявителей, успешно игнорируют.

Тимур Иващенко, адвокат Мурманской областной коллегии адвокатов: «Выносятся какие-то постановления, указания, что нужно сотрудникам сделать, со стороны надзирающих органов. Это просто игнорируется. И для меня, допустим, непонятно, почему надзирающий орган не предпринимает никаких мер по факту того, что их указания игнорируются. Что касается Мончегорского отдела. Там тоже интересная ситуация. Дело есть, дело в отношении неустановленного лица, даже группы лиц, как они пишут в своём постановлении о возбуждении уголовного дела, но, в то же время, мы просим о том, чтобы провести следственные действия, пойти сходить в торговый центр, посмотреть, какое имущество в соответствии с номенклатурой, это всё приложено, в итоге опять игнорирование, отказ проводить какие-либо следственные действия».

В результате даже сумму ущерба до сих пор официально не установили. Пострадавшие считают, что она составляет более 102 миллионов рублей. Только в Мончегорске потерпевшие лишились товара на сумму в 35 миллионов. А в документах полиции фигурирует почему-то только 102 тысячи. При этом за всё время, уверяют потерпевшие, полицейские в Мончегорске провели всего два допроса. Больше не сделано ничего. Опять же, несмотря на обращения в прокуратуру.

Тимур Иващенко, адвокат Мурманской областной коллегии адвокатов: «Ничего! Экспертизу не назначают, выход, обследование помещения на предмет похищенного имущества не делают. То есть, вообще непонятно для чего существуют следственные органы в этих двух городах».

При этом, как почти и у любого преступления, у этого тоже есть свой срок давности. И пока полицейские Кандалакши и Мончегорска «тянут резину», он неумолимо приближается. Как предполагают потерпевшие, причина волокиты может крыться именно в том, что правоохранителям не хочется или некогда заниматься расследованием. А потому они просто затягивают время, чтобы затем сообщить, что срок давности вышел и написать отказ

Ещё больше удивляет, что никаких действий не предпринимает и прокуратура, постановления которой игнорируют полицейские.

Что с этим делать - потерпевшие не знают. Не помогли и два обращения в приёмную Президента РФ по Северо-Западу. Заявления оттуда просто перенаправили в прокуратуру Мурманской области, куда потерпевшие и так неоднократно и безрезультатно писали жалобы.

Обращение в СМИ, утверждают они, их последняя надежда восстановить справедливость.

Мы же, в свою очередь, надеемся, что руководители полиции и прокуратуры по Мурманской области обратят внимание на ситуацию и помогут правоохранителям из Кандалакши и Мончегорска начать, наконец-то, работу по расследованию этого дела.