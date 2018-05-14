День за днём с «Арктик-ТВ»14.05.18 19:30
Когда в Мурманске отключат отопление? Знает «Вечёрка»
Завершает выпуск новостей «Арктик-ТВ» традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».
Когда в Мурманске отключат отопление? Откуда в городе после зимы столько мусора? Когда жильцы опасного для проживания дома на улице Декабристов получат маневренные квартиры? На волнующие вопросы отвечает глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.
45 лет назад открылся кинотеатр «Мурманск». Какую первую киноленту увидели здесь горожане и зачем посетителям предлагали бесплатный алкоголь? Об этом читайте в свежем номере «Вечерки».
Почему в одном из микрорайонов Мурманска чистая вода осталась только для детей? Подробнее в материале «Вечернего Мурманска».
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 446 человек
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Последние комментарии
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
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Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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