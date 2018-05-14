Когда в Мурманске отключат отопление? Знает «Вечёрка»

Завершает выпуск новостей «Арктик-ТВ» традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Когда в Мурманске отключат отопление? Откуда в городе после зимы столько мусора? Когда жильцы опасного для проживания дома на улице Декабристов получат маневренные квартиры? На волнующие вопросы отвечает глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

45 лет назад открылся кинотеатр «Мурманск». Какую первую киноленту увидели здесь горожане и зачем посетителям предлагали бесплатный алкоголь? Об этом читайте в свежем номере «Вечерки».

Почему в одном из микрорайонов Мурманска чистая вода осталась только для детей? Подробнее в материале «Вечернего Мурманска».