Когда вода – это всё равно, что жизнь. Выжившие после теракта в бесланской школе навсегда выучили для себя этот урок

Терзаемые не только страхом и болью, но и жаждой, дети, родители и учителя провели 70 часов. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом присоединились юные жители ЗАТО Александровск.

Почти 20 лет прошло с тех пор, как улыбки на лицах школьников, пришедших на первый звонок одной из школ Беслана, стёрли жестокие действия террористов. Они не щадили ни взрослых, ни детей. Заложников держали в нечеловеческих условиях, лишив их на несколько дней самого необходимого – воды.

Матвей Балыбердин, юнармеец школы №2, г. Полярный: «Она означает жизнь. То есть для тех детей, которые попали с ту ситуацию, обходились без воды. И мы в честь них сделали такое доброе дело».

В память о безвинно погибших в 2004 году жителях Беслана юнармейцы Полярного и участники «Движения Первых» организовали на территории Городского историко-краеведческого музея символическую акцию.

Дарья Королева, юнармеец школы №2, г. Полярный: «О таких событиях должны знать все, помнить об этом, тем более что это про безопасность».

Спасатели гарнизона провели с ребятами урок по антитеррору, включающий как теоретическую, так и практическую составляющие.