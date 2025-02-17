«Когда закончится СВО?», - вопрос к астрологу Сергею Згазинскому

Астролог и по совместительству ведущий программы «Знаки» на телеканале «Арктик-ТВ» Сергей Згазинский провёл встречу с жителями ЗАТО Заозерск.

В Заозерске в стенах молодёжного пространства «СОПКИ» состоялась встреча местных жителей с астрологом, ведущим программы «Знаки» на телеканале «Арктик-ТВ» Сергеем Згазинским. На встрече собрались как любители и знатоки астрологии, так и люди, пришедшие сюда из простого любопытства.

Наталья Щебельникова, специалист по работе с молодёжью молодёжного пространства «СОПКИ» города Заозерска: «Посмотрели перед вашим приездом анонс встречи, захотелось познакомиться».

Наталья, жительница ЗАТО город Заозерск: «Про астрологию, наверное, каждый слышал хотя бы немножко. Интересно, завлекательно».

Тем не менее, известный астролог сумел увлечь слушателей. Историю этой практики он подаёт через призму мистики, а это всегда вызывает живой интерес. На такие встречи люди приходят и для того, чтобы чему-то научиться, хотя бы немного перенять навыки.

Сам Сергей Михайлович этот путь начал ещё в начале 90-х прошлого века.

Сергей Зигазинский основал и возглавил Астрологический центр «Знаки», который до сих пор остаётся самым крупным заведением подобного рода за Полярным кругом.

Во время встречи гостям была предоставлена уникальная возможность задать астрологу любой волнующий их вопрос. И они, конечно, без сомнений ей воспользовались.

Наталья, жительница ЗАТО Заозерск: «Интересно узнать, что будет впереди. Я хочу задать самый главный вопрос, который всех беспокоит: «Когда закончится СВО?». Может быть, астролог нам расскажет».

Напомним, на вопросы зрителей Сергей Згазинский отвечает и в эфире нашего телеканала. Смотрите его авторскую передачу каждый понедельник в 16.00 на «Арктик-ТВ».