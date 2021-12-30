Кого год Тигра подстерегает в засаде?

А теперь о том, что нам говорят звезды, стоит рисковать или нет?

Каждый год, когда часы бьют полночь и наступает 1 января, мы будто дети вновь верим в чудо. Надеемся на долгожданное наступление счастья и успеха. Но не всегда и не ко всем звезды располагают. Узнать, что они пророчат на 2022 год, мы отправились к профессионалу – астрологу Сергей Згазинскому.

Прошедшие два года - Крысы и Свиньи оправдали себя сверхнормы. Да и Бык особо не порадовал. Но 2022 год по китайскому календарю - год Чёрного Водяного Тигра, а это животное благородное, умное и очень хитрое. Но, кстати, вступает в свои права полосатый зверь только 1 февраля.

Сергей Згазинский, астролог: «Тигр - зверь такой, который сидит в засаде. И, как ни странно, он питается людьми. Тигр людоед у нас. Поэтому нужно быть на стороже в этом году. Мало ли кто из засады подкрадется и вас схватит. Типичным тигром был Иосиф Виссарионович Сталин. И все знаете, чем это закончились».

Как делится астролог Сергей Згазинский, на звездном небе сейчас настают трудные времена. И лишь к середине 2022 года они начнут уходить, а к концу – наступит мир и покой. Конечно, в этом году будут и знаки Зодиака, которые, так сказать, станут самыми удачливыми. Это те, кто относится к стихии воды. Особый успех ждёт Рыб, которые окажутся во власти планеты счастья Юпитер.

Сергей Згазинский, астролог: «И это большое счастье, Юпитер зайдёт, прямо сейчас заходит в знак Рыбы. И рыбы и так управляются Юпитером, а ещё Юпитер туда заходит, что бывает раз в 12 лет. Получается, что этим везунчикам будет очень интересно в этом году. Они могут что-то открыть, сделать, куда-то шагнуть, чего-то достигнуть, чего раньше не достигали никогда».

Успех будет сопутствовать Рыбам в том случае, если они начнут что-то делать. Ведь, под лежачий камень вода не течёт. И вообще, этот совет полезен всем знакам Зодиака.

Что касается ближайшей новогодней ночи, то согласно расположению звезд и планет, будет в это время буйство эмоций. Но не стоит им поддаваться, сдерживайте эти необдуманные порывы. И вообще, это время не для принятия решений, оно удачно только для загадывания желаний. Так что мечтайте в Новый год, стройте планы на каникулах и реализуйте их в течение года.