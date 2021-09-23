Кого ждёт пустующий стул в Совете депутатов Мурманска?

Одно из пустующих мест в горсовете, к слову, совсем скоро займёт Ольга Дзюба, на минувших выборах она опередила ближайших оппонентов и вырвалась вперед.

Ольга Андреевна уже покинула пост министра образования и науки Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Этим же документом Ольга Дзюба исключена из состава правительства Мурманской области.