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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.25 19:30

Кола может спать спокойно! Специалисты Кольского района филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» обеспечат теплом и горячей водой

Недавно в России отметили неофициальный День слесаря, а впереди ещё один повод поздравить представителей этой профессии с праздником – День работника жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас в российском справочнике работ можно найти более 70 специализаций слесарей. А какие из них обеспечивают теплом и горячей водой дома северян мы узнали, отправившись на котельную «Мурманэнергосбыт» в Колу.

Слово слесарь происходит от немецкого «замочник». Пять веков назад так называли работников мануфактур по выпуску скобяных изделий. Позднее термин перекочевал в русский язык и стал обозначать специалистов по механической обработке металлов. «Ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела», - говорилось о важности профессии в указе 1694 года царя Алексея Михайловича. С тех пор мало что изменилось, золотые руки требуются повсюду и на котельной особенно!

Андрей Астапенко, начальник Кольского района филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть»: «Котельная - сложный механизм, который не останавливается никогда в течении отопительного сезона. Только на период летних ремонтов, а так она никогда не останавливается».

По признанию начальника котельной, найти сегодня настоящих мастеров сложно. Слесарь по ремонту котельного оборудования не просто крутит гайки, он чутко следит за «самочувствием» гигантских печей и насосов, которые отвечают за тепло и горячую воду в домах северян. Работа очень ответственная и требует большого опыта. Например, такого, как у потомственного слесаря Александра Петрова. В прошлом году он представлял Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии – 2024» и вошёл в десятку сильнейших специалистов страны.

Александр Петров, слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда: «До этого я в газовой службе работал слесарем 13 лет, а сейчас здесь - уже лет 15 работаю на котельной. Отец тоже здесь работал».

Для того, чтобы всё на котельной работало как часы, нужны слесари самые разные, в том числе по ремонту электрооборудования. Сергей Лобанов начинал рядовым электрослесарем, а теперь он старший мастер – призёр конкурса рационализаторских предложений «Мурманэнергосыт».

Сергей Лобанов, старший мастер по ремонту электрооборудования: «В данный момент будем делать капремонт щита управления второго котла. Переходим от старого оборудования 50-х годов прошлого века на современное и полностью российского образца».

Вот как выглядел центральный щит котельной прежде, а вот как, благодаря знаниям и смекалке специалиста, выстроена работа сейчас.

Ноу-хау Сергея Лобанова заключается в том, что он сумел примирить между собой классические паровые котлы и современные IT–технологии и уйти от механических самописцев.

- Бумагу нужно было менять раз в три недели. Рулона хватает на три недели. А она недешевая. Приборы механические, они часто ломались. А на новых такого вообще нет. Бумажные самописцы здесь не нужны.

Теперь информацию о состоянии оборудования сообщают электронные мониторы прямо в машинном зале.

- Температура. Видно, как она меняется с течением времени. И так по каждому параметру. Можно заглянуть и проверить действия оператора, как и что он включает, что выключает, в какое время это происходило.

Ещё одна нужная и важная специальность – слесари по ремонту тепловых сетей.

Андрей Кузнецов, слесарь по ремонту тепловых сетей: «Есть авария случается, то мы устраняем её и день, и ночь - до полного устранения, чтобы было тепло и комфортно у людей».

Каждый день слесарь Андрей Кузнецов обходит Колу пешком, осматривая наружные сети и заглядывая в тепловые камеры для обнаружения протечек и порывов. Сегодня таких не обнаружено, а значит, родной город может спать спокойно.

 

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