«Кольчуга» не подвела - состоялись региональные соревнования военно-патриотических клубов Заполярья

В Мурманске прошёл региональный этап соревнований Лиги военно-патриотических клубов в рамках подготовки Армейских международных игр -2018. Теперь победителей ждут соревнования в Санкт-Петербурге.

На соревнования по многоборью военизированной эстафеты в Мурманск приехали шесть сильнейших региональных команд. В составах сборных – юноши, будущие защитники Родины.

- Мероприятие ежегодное, всероссийское, проводится в несколько этапов: муниципальный, региональный, этап по округам и центральный - в Москве, - рассказывает Владимир Бевзюк, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области. - Цель - привить молодёжи патриотизм, любовь к спорту.

Благодаря слаженной и во многом самоотверженной работе наставников, военно-патриотические клубы в Мурманской области активно развиваются. Дошло даже до того, что число желающих стать участниками зачастую превышает количество свободных мест. Такая популярность объясняется просто. По мнению социалистов, в таких объединениях воспитывают настоящих мужчин, патриотов. Большинство выпускников впоследствии связывают свою жизнь с армией.

- Первейшей задачей для себя я считаю воспитание мужчин. Владимир Путин сказал, «зачем нам мир без России, поэтому наша задача воспитание воинов, которые будут защищать Родину, - говорит Сергей Рогачёв, руководитель ВПК «Имени дважды героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова (ЗАТО г.Североморск).

- У нас работа по патриотическому воспитанию молодёжи идёт уже 7 лет в Печенгском районе. В Заполярном и Никеле построены свои полигоны в старых выбранных карьерах. На базе спортивной школы ДЮСШ, которой я являюсь директором, тренируются все дети. Сегодня мы привезли две команды, чтобы обкатать их, присмотреться к ребятам, - говорит Сергей Ухов, заместитель главного судьи соревнований.

Соревнования проходили в несколько этапов. Ребята состязались в умении собирать и разбирать автомат, стрельбе, физической подготовке.

- У нас будут проходить соревнования в два этапа. Это военно-спортивная эстафета и сдача норм ГТО. В военно-спортивной эстафете будут участвовать 10 человек, - поясняет Сергей Тян, главный судья соревнований. - Они пробегут 100 метров , покажут умение в разборке и сборке автоматов, разряжение и заряжение магазинов, меткость стрельбы, одевание защитного комплекта. Все соревнования на скорость.

Победителем региональных соревнований стала команда «Кольчуга» из Печенгского района, на втором месте североморцы, замкнул тройку лучших военно-патриотический клуб «Лидер» из Апатитов.