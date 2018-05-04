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День за днём с «Арктик-ТВ»04.05.18 19:30

«Кольчуга» не подвела - состоялись региональные соревнования военно-патриотических клубов Заполярья

В Мурманске прошёл региональный этап соревнований Лиги военно-патриотических клубов  в рамках подготовки Армейских международных игр -2018. Теперь победителей ждут соревнования в Санкт-Петербурге.

На соревнования по многоборью военизированной эстафеты в Мурманск  приехали шесть сильнейших региональных команд. В составах сборных – юноши, будущие защитники Родины.

- Мероприятие ежегодное, всероссийское, проводится в несколько этапов: муниципальный, региональный, этап по округам и центральный - в Москве, - рассказывает Владимир Бевзюк,  и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области. - Цель - привить молодёжи патриотизм, любовь к спорту.

Благодаря слаженной и во многом самоотверженной работе наставников, военно-патриотические клубы в Мурманской области активно развиваются. Дошло даже до того, что число желающих стать участниками зачастую превышает количество свободных мест. Такая популярность объясняется просто. По мнению социалистов, в таких объединениях воспитывают настоящих мужчин, патриотов. Большинство выпускников впоследствии связывают свою жизнь с армией.  

- Первейшей задачей для себя я  считаю воспитание мужчин. Владимир Путин сказал, «зачем нам мир без России, поэтому наша задача воспитание воинов, которые будут защищать Родину, - говорит Сергей Рогачёв, руководитель ВПК «Имени дважды героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова (ЗАТО г.Североморск).

- У нас работа по патриотическому воспитанию молодёжи идёт уже 7 лет в Печенгском районе. В Заполярном и Никеле построены свои полигоны в старых выбранных карьерах. На базе спортивной школы ДЮСШ, которой я являюсь директором, тренируются все дети. Сегодня мы привезли две команды, чтобы обкатать их, присмотреться к ребятам, - говорит Сергей Ухов,  заместитель главного судьи соревнований.

Соревнования проходили в несколько этапов. Ребята состязались в умении собирать и разбирать автомат, стрельбе, физической подготовке.

- У нас будут проходить соревнования в два этапа. Это военно-спортивная эстафета и сдача норм ГТО. В военно-спортивной эстафете будут участвовать 10 человек, - поясняет Сергей Тян, главный судья соревнований. -  Они пробегут 100 метров, покажут умение в разборке и сборке автоматов, разряжение и заряжение магазинов, меткость стрельбы, одевание защитного комплекта. Все соревнования на скорость.

Победителем региональных соревнований  стала команда «Кольчуга» из Печенгского района, на втором месте  североморцы, замкнул тройку лучших военно-патриотический клуб «Лидер» из Апатитов.

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Последние комментарии

анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
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Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
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Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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