Кольцом любви отметили 16-летие «Единой России» в Мурманске

Этой зимой областным депутатам не хватает тепла. Так, судя по всему, решили активисты «Молодой Гвардии». Они собрали у стен здания регионального парламента более 200 студентов и школьников. Живая цепь должна была в буквальном смысле обнять здание думы. Таким образом, молодогвардейцы решили поздравить региональное отделение партии «Единая Россия» с 16-летием.

У здания Мурманской областной Думы скопление молодых людей. Это не митинг недовольных, а попытка поздравить депутатов от «Единой России» с шестнадцатой годовщиной создания партии. Собравшиеся должны были в прямом смысле этого слова обнять здание парламента. Идея нестандартного флешмоба родилась в головах активистов «Молодой Гвардии», исполнители - студенты мурманских вузов и колледжей. На всё про всё, посчитали представители молодёжной организации, должно хватить 250 человек.

- Ходили по периметру здания, прямо шажочками считали. Действительно, на подготовку этого мероприятия у нас ушло больше недели, - рассказывает Антон Громыко, региональный руководитель региональной организации «Молодая Гвардия. Единая Россия». В принципе, всё получилось.

Греть теплом своих тел холодные стены здания участники флешмоба всё же не стали - здание Думы просто взяли в кольцо.

- Обнимать Думу? А как её можно обнять? Ну, мы сейчас это делаем. Вот так вот? Прикольная идея. Только ничего непонятно, - говорит Алёна Силина, учащаяся МАГУ.

Такое оцепление стало сюрпризом не только для депутатов, но и для части студентов. Интригу организаторы флешмоба, судя по словам участников, держали до последнего. Вводные озвучили перед самым началом акции.

- Я совсем недавно узнал, что мы обнимаем Думу, - рассказывает Егор Батурин, студент МАГУ. – Меня попросили прийти сюда, я подумал, что тут будут о чём-то рассказывать. А пришёл, то узнал, что будем обнимать здание!

«Кольцо объятий» вокруг здания создать не удалось. Но вины организаторов в этом нет. Подсчёты оказались верны, подкачали сами сотрудники Думы. Перед акцией молодогвардейцы попросили парламентариев освободить от транспорта парковку перед входом в здание, но прислушались к просьбе молодёжи не все.

Больше всех стремились обнять «Единую Россию» представители МАГУ. Именно опорный вуз Заполярья прислал основное количество участников. И акция для них даром не прошла. Студенты МАГУ по нашей просьбе подумали о том, что же ещё кроме думы можно согреть объятиями в Мурманске.

- МГТУ. Ну ладно, у нас ещё есть администрация. Министерство образования. Много чего можно обнять и согреть, - уверена Мария Горощеня, учащаяся МАГУ.

Неудобств для депутатов, спешащих из здания Думы по делам, спонтанное проявление любви и признательности не доставило. Продержалось кольцо всего несколько минут, после чего участники акций освободили проход и проезд к парламенту.