Колечко в подарок жене – до суда доведёт

Лучшие друзья девушек – это бриллианты, так и думал Владимир Калкатин, когда пришёл в ювелирный магазин за подарком ко дню рождения своей супруге. Купив золотое кольцо, он и не думал, что вернуть его придётся уже на следующий день.

Праздник омрачился, когда Владимир в присутствии многочисленных гостей торжественно вручил подарок своей беременной жене. Все присутствующие девушки кинулись рассматривать кольцо, а оно оказалось с непонятными пятнами, похожими на ржавчину…

Виктория Попова написала жалобу, вернув кольцо в магазин, где сказали, что ждать решения судьбы ювелирного украшения придётся 10 дней. Но дальше начались проблемы.

- Прошло 10 дней, сегодня 11-й день, а мне отказывают в возврате кольца, мне отказывают в возврате денежных средств и в обмене кольца, - рассказывает Виктория Попова, мурманчанка. – Получается, что я осталась только с ксерокопией чека и своего заявления.

Недовольных покупателей, которые хотят добиться справедливости, в ювелирном магазине сегодня встретили неприветливо. Охранники «Мурманск Молла» пытались удалить и съёмочную группу «Арктик-ТВ» из магазина, ссылаясь на несуществующие законы и на то, что мы находимся на частной территории.

В долгих пререканиях с охраной «Мурманск Молла» была предпринята и попытка провокации - оператора редакции пытались вывести на агрессивные действия, но благодаря знанию законов, которые Виктория с мужем зачитывали вслух, журналистов оставили в покое.

Как оказалось, кольцо безведома покупателя отправили на экспертизу в Москву, где сообщили, что потребитель сам испортил украшение.

Владимир расстроен, что вместо радости от полученного подарка, ему и супруге, находящийся на 7 месяце беременности, приходится выяснять отношения с директором ювелирного магазина.

- Конечно, было стыдно перед женой, - говорит Владимир Калкатин, мурманчани, - перед друзьями - было много гостей. Обидно, просто обидно. Сразу заметить дефект кольца не удалось из-за яркого света.

Но помимо проблем с кольцом, мурманчанка заметила, что в уголке потребителя магазина отсутствовали важные документы, в которых должны быть законы, которые помогли бы бесконфликтно решить проблему.

Виктория и Владимир, когда получат кольцо обратно, планируют провести независимую экспертизу и по её результатам подавать заявление в суд на сотрудников магазина.