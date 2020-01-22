Количество аварий на дорогах Мурманской области снизилось

Глава ГИБДД Мурманской области рассказал журналистам об итогах работы ведомства за 2019 год.

В прошлом году были зарегистрированы 859 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 54 человека, ещё 1137 - получили травмы. Несмотря на внушительные цифры, полицейские отмечают, что общее количество ДТП снизилось почти на 3%.

Основные причины аварий - это выезд на полосу встречного движения. Таких за минувший год большинство - 94 случая. Ещё 78 ДТП произошли из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов. На третьем месте аварийность из-за нарушения скоростного режима. Число пьяных водителей не уменьшилось. Таких за 2019 год поймали почти 2,5 тысячи. Цифра сопоставима с уровнем 2018 года.

Полицейские составили примерный портрет автомобилиста чаще всего нарушающего правила дорожного движения. Это по-прежнему мужчина от 30 до 40 лет. По вине женщин аварий произошло гораздо меньше, хотя их количество по сравнению с 2018 годом увеличилось практически на 20%. Отметили сотрудники ведомства и ненадлежащее содержание дорожно-транспортной сети в регионе. Проблемы с дорогой наблюдались в 291 случае ДТП.

Алексей Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Это и зимнее содержание, и неправильное нанесение разметки, отсутствие таковой, и несоблюдение нормативов и стандартов в размещении светофоров, знаков и так далее. Но хочу сказать, что в ноябре-декабре прошлого года, количество происшествий с недостатком сети возросло примерно в два раза по сравнению с такими же месяцами 2018 года. Плюс 47% - по итогам декабря месяца, если сравнивать декабрь с декабрём».