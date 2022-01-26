Количество заболеваний коронавирусом в Мурманской области за минувшую неделю увеличилось на 58,5%

Такие данные озвучил главный санитарный врач региона. В связи с этим оперштаб принял новые решения по борьбе с распространением «омикрона».

По данным специалистов, по-прежнему чаще всего болеет ковидом взрослое население от 18 до 29 лет. Высокий показатель и у категории населения от 60 лет и старше.

Александр Сергеев, главный санитарный врач Мурманской области: «Тенденция по детской заболеваемости тоже резко берёт вверх. В пять раз по сравнению с прошлой неделей, в основном за счёт школьников показатель повышен. Рост в шесть раз отмечается у подростков с 14 до 17 лет, школьники».

Для безопасности детей и педагогов классы, в которых выявлены случаи заболевания, продолжают учиться на дистанционке.

Сейчас обращения пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники Мурманска, включая вызовы врача на дом, увеличились до 1000 в сутки. Поэтому временно приостановлены профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная для переболевших COVID-19.

Но при повышении температуры необходимо обратиться к врачу.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Если это 37-37,5 градусов, то обращаться нужно, как обычно, в кабинет неотложной помощи. Мы для этого разворачиваем дополнительные кабинеты, как раз за счёт приостановления массовых посещений для диспансеризации и профосмотров».

Высокая заразность нового штамма «омикрон» приводит к тому, что заболевают трудовые коллективы. Чтобы сохранить работоспособность отделов ЗАГС, количество гостей на торжественных регистрациях или их временная приостановка будут регулироваться органами местного самоуправления в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости сотрудников. Для обеспечения безопасности северян усилен контроль в общественных местах и на транспорте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы не будем на этой неделе менять графики работы мест общественного питания. Но если мы увидим две вещи: продолжение несоблюдения тех ограничений, которые есть, а это фильтр на входе, проверка QR-кодов, соблюдение дистанции и уровень загрузки помещений, и одновременно с этим тенденцию роста количества заболевших, то мы будем вынуждены ввести ограничения».

В регионе достаточно вакцины для первичных прививок и ревакцинации. У каждого есть возможность защитить себя от ковида и снизить риск для окружающих.