75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 45), в Кольском районе (+ 8), в Апатитах (+7).

На заседании межведомственного штаба по коронавирусу главный санитарный врач сообщила, что количество заболевших растёт, ситуация оценивается как напряженная. Впервые в возрастной категории 18-29 лет число случаев заболеваний Ковид-19 выросло почти в 2 раза.

Почти 55 процентов заболевших – молодёжь и работоспособное население.