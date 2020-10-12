Колледжи Мурманской области предлагают освоить новую профессию гражданам, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции

Занятия уже начались, но ещё есть время попасть в новые группы.

Мурманский строительный колледж имени Момота уже принимает первых учеников по программе профессионального обучения и дополнительного образования. Группы смешанные, здесь и студенты, и взрослые люди, решившие сменить профессию. Пройти такое обучение могут граждане, относящиеся к нескольким категориями.

Мария Шкредова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мурманского строительного колледжа имени Момота: «Это выпускники 2020-2021 года; лица, находящиеся под угрозой увольнения; лица, уволенные после 30 марта 2020 года в период пандемии. Курсы федеральные бесплатные, продолжаются 3-4 недели в зависимости от направления».

Обучение проводится на базе средних профессиональных учреждений по 12 компетенциям «Ворлдскиллс».

Например, Алексей Огарков, студент колледжа имени Момота, учится здесь на мастера отделочных строительных декоративных работ и решил пойти на курсы по облицовке плиткой, чтобы улучшить свои профессиональные навыки.

Алексей Огарков, студент строительного колледжа имени Момота: «Я решил пойти, потому что мне понравилась эта профессия. Чтобы закончить этот колледж и дальше пойти работать по профессии. Так как я считаю, что это очень хорошая профессия для меня».

Подать заявку на обучение можно до конца октября. Для этого необходимо ознакомиться с информацией на сайтах express.worldskills.ru или Мурманского строительного колледжа имени Момота. Данный проект инициирован Министерством просвещения России совместно с Рострудом и Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).