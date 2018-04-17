День за днём с «Арктик-ТВ»17.04.18 19:30
Коллеги помнят о ветеранах органов Внутренних дел и внутренних войск МВД России
Ветераны УМВД России по Мурманской области возложили цветы к Монументу солдатам, погибшим при выполнении служебного долга. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана органов Внутренних дел и внутренних войск МВД России, состоялось возле административного здания УМВД. На церемонии собравшиеся почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Ветераны и сейчас, выйдя на заслуженный отдых, не чувствуют себя забытыми, их часто приглашают на встречи, где они делятся своим опытом с молодыми сотрудниками ведомства.
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