Коллеги помнят о ветеранах органов Внутренних дел и внутренних войск МВД России

Ветераны УМВД России по Мурманской области возложили цветы к Монументу солдатам, погибшим при выполнении служебного долга. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана органов Внутренних дел и внутренних войск МВД России, состоялось возле административного здания УМВД. На церемонии собравшиеся почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Ветераны и сейчас, выйдя на заслуженный отдых, не чувствуют себя забытыми, их часто приглашают на встречи, где они делятся своим опытом с молодыми сотрудниками ведомства.