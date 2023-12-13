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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.23 19:30

Коллекции норвежских брендов, представленные на «Норвежской выставке», уже почти не купить в обычных магазинах

- Данная модель флагманская, это лучшее, что есть у компании «Бьёрн Ларсен». В магазинах они были представлены за 120 тысяч, а на выставке такую можно приобрести за 29900 рублей. На выставке представлено более 100 наименований верхней одежды для мужчин и женщин. Это и «Аляски» фирменные из мембранной ткани и на биопуху.

Пока страны ЕС, в том числе и Норвегия накладывают санкции и перекрывают кислород бизнесу, в России образовался товарный остаток верхней одежды скандинавских брендов на территории. Российская компания «Орсо групп» выкупила такой остаток норвежской сети магазинов «Bjorn Larson». Теперь у жителей нашего региона есть возможно приобрести коллекции с выгодой на «Норвежской выставке», которая пройдёт на этой неделе одновременно в трёх городах: Мурманске, Кандалакше и Мончегорске.

- «Орсо групп» занимается верхней одеждой в сегменте выставок-распродаж уже более 15 лет и остаётся одним из лидеров в этом сегменте. Мы проводим выставки распродажи по всей территории России, мы добираемся до труднодостпуных регионов и предоставляем за счёт минимизации расходов и ещё каких-то вещей минимальную стоимость в данных регионах, где наценка обычно составляет 300-400, 500 процентов, - отмечает специалист «Норвежской выставки».

Коллекции норвежских брендов, представленные на выставке, уже почти не купить в обычных магазинах, каждая модель практически в единичном экземпляре, особенно знаменитые «Аляски».

- Данная модель флагманская, это лучшее, что есть у компании «Бьёрн Ларсен». В магазинах они были представлены за 120 тысяч, а на выставке такую можно приобрести за 29900 рублей. На выставке представлено более 100 наименований верхней одежды для мужчин и женщин. Это и «Аляски» фирменные из мембранной ткани и на биопуху.

Норвегию признали недружественной страной примерно месяц назад, после этого компаниям норвежским в России работать нельзя они закрываются, покидают российский рынок, но сталкиваются с проблемами: вывезти товар невозможно. Как вы знаете, границы стран для товарооборота закрыты, что с товаром делать - не понятно: хранить дальше на складах - не выгодно. Вы слышали, что в 2022 году заводы компании уходили там дёшево. А нашей компании «Оросо групп» удалось немножечко вписаться в этот процесс, мы выкупили весь остаток ассортимента «Бьёрн Ларсен» за бесценок и сейчас мы продаём этот остаток за треть цены. Мы зарабатываем и у покупателей есть возможность приобрести фирменную норвежскую одежду в три-четыре раза дешевле. Например, флагманская модель компании «Бьёрн Ларсен» - фирменная «Аляска» средней длины. Верх у неё выполнен из технологичной мембраны. Чтобы вы понимали, что такое мембрана: это высокие параметры паропроницаемости и водонепроницаемости. Как это работает, не многие это понимают, поэтому давайте покажу: если влага попадает, то ткань держит её здесь, влага остаётся сверху, а куртка остаётся сухой полностью. Наполнитель от компании «Дюпон» - биопух, который можно стирать в машинке, он не сбивается, не скатывается, как натуральный пух, но тем самым он более натуральный, чем пух перо.

Верхняя одежда «Бьёрн Ларсен» завоевала широкое признание благодаря качественным экологичным материалам, а также износостойкости, поэтому ценителям комфорта и хорошей одежды лучше поторопиться, ведь выставка продлиться недолго.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба»

До 17 декабря «Норвежская выставка» работает сразу в трёх городах области. В Мурманске - на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134); в Мончегорске - в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34) и в Кандалакше - на улице 50 лет Октября, 12 (бывший «Дом обуви». Ориентир - воздушные шары).

 

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