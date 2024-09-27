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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.24 19:30

Коллекции верхней одежды из мембранной ткани, разработанной по скандинавским технологиям, представлены в Мурманске на «Норвежской выставке»

Революция в производстве верхней одежды произошла с изобретением мембранной ткани. Технологию используют в том числе и скандинавские производители, ведь такие вещи хорошо зарекомендовали себя во влажном климате, при обильных снегопадах и низких температурах. Приобрести коллекции с перечисленными свойствами можно на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Технологии - это дорого. Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани, которые отталкивают воду и грязь, при этом выпускают весь пар наружу, в магазинах стоят вообще по «космосу и в наших климатических условиях это вообще предмет необходимости». Из-за своей дороговизны они становятся для многих людей предметом роскоши. За счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы, логистику, то у нас цена получается в два – два с половиной раза ниже. Конкретно, вот эта «Аляска» в магазинах была за 85 тысяч, а на выставке вы получаете её за 29900 рублей. Вы получаете лучшее качество по максимально возможной низкой цене».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, весенне-осенние модели курток различных фасонов, плащи и пальто, весенние облегченные дублёнки из тафтинг овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембранной ткани – они не промокают и не продуваются.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «У нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране 10 *10 тысяч, они подходят для температур воздуха до минус 45 градусов, не промокают, не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, в которых комфортно при температуре воздуха от минус десяти до плюс десяти градусов. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Они идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные: есть как биопух, и верблюжья шерсть, и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, тёплые. В разных расцветках».

- У мужа есть такая, у зятя есть, а у сына нет. Решила сделать подарок

- А что купили?

– А купили две куртки. Две купили, пускай ребёнок радуется и носит.

 02:38

- Я вот не первый раз у вас беру. В прошлом году брала пуховик, а в этом году взяла пальто. Большое вам спасибо!

Только по 29 сентября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда будет представлена в Мурманске по адресам: улица Самойловой, 16 и улица Лобова, 39/13 (в бывшем книжном магазине».

 

 

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