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День за днём с «Арктик-ТВ»09.04.18 19:30

Коллекция «Ленивый день», или Молодых дизайнеров вдохновляет суровость северных широт

Модный показ одежды организовали молодые дизайнеры из МАГУ. Представленные коллекции оказались не только оригинальными, но и практичными. Например, пуховик в виде одеяла, по замыслу модельеров, будет согревать его обладательницу и  во время сна, и на улице в ветреную погоду. Необычные коллекции оценила и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Молодые дизайнеры арктического университета выступили на конкурсе «История о северной идентичности». Они создали коллекции специально для своих ровесников, для которых всегда актуальна фраза «Мне нечего надеть». Среди многообразия фасонов трудно остановить выбор на чём-то одном, а в северных условиях одежда должна быть не только стильной, но и тёплой.

- Чаще всего, по моему мнению, появляются костюмы, которые невозможно носить, - говорит Илья Шинкарук, модель. - Они подходят под категорию искусства -  на них полюбовались, а потом убрали в ящик. Я считаю, что это можно носить и в повседневной жизни.

И все же модельеры смогли похулигань, в хорошем смысле этого слова. На дефиле они представили наряды, которые по внешнему виду напоминают наборы постельных принадлежностей, например, клатч в виде подушки и пуховик - в форме одеяла. Название коллекции  говорящее - «Ленивый день».

- Хотелось сделать что-то про нас и про Север, при этом не углубляться в этнику (свод обычаев, песен, музыки, танцев, материальной культуры того или иного народа.  - Ред.), а что-то про человека, который живёт сейчас,  - замысловато объясняет Мария Оленина, дизайнер. - Про вас, про меня, про простую девушку, которая сталкивается с тем, что ей приходиться одеваться тепло, а хочется красиво, поэтому у нас акцент на многослойность, на тёплой форме, на пуховике, на одеялках, на подушечках. Как будто вы встали рано утром, поленились, оделись легко и пошли в театр к друзьям, на вечеринку.

Модели тоже  разделяют восторг от таких творческих экспериментов, они готовы выйти на сцену в любых самых экстравагантных нарядах, способны шокировать неискушенных зрителей. 

- Дизайнеру показалось, что мне подойдёт платье из такой летящей ткани и пуховик стилизованный под одеяло, - рассказывает Варвара Панфилова, модель. - Я очень высокая, статная, поэтому могу хорошо обыграть эти элементы.

Перед жюри, среди которых были известные дизайнеры фэшн-индустрии из Мурманска и Санкт-Петербурга, стояла непростая задача - выбрать победителя конкурса среди многообразия авторских идей. В трудном состязании победу одержала коллекция «Ленивый день».  

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