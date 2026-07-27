Коллекция ярких муралов в областном центре пополняется

В Мурманске завершился фестиваль «РОСТ», в рамках которого талантливые художники со всей России могли проявить своими творческие навыки в стрит-арте и оставить свой след в архитектурной истории города. Некоторые из муралов оценили журналисты телекомпании «Арктик-ТВ».

Первый мурал в столице Заполярья в рамках фестиваля «РОСТ» появился в 2021 году. Тогда в микрорайоне Роста на фасадах домов художники создали 15 масштабных работ. И вот уже на протяжении шести лет мурманские здания приобретают новые краски.

На создание одного мурала в среднем уходит около недели. Один из новейших арт-объектов расположился на 24 доме Ленинградской улицы. Его автор Василий Кармазин начал осваивать монументальную живопись недавно. Работы молодого дарования привлекли внимание художников из Мурманска.

Юрий Шачнев, организатор фестиваля «РОСТ»: «Он занимается книжной графикой, печатной графикой и цифровой - это формат более камерный, маленький. Но ему захотелось выйти в масштаб, попробовать свои силы, что у него успешно получается вот уже второй год».

На улице Володарского, 11 фасад дома теперь украшает мурал с северным акцентом. На художественном полотне автор Илья Маломощенко из Томской области изобразил местную архитектуру, быт и известных представителей фауны нашего региона.

Юрий Шачнев, организатор фестиваля «РОСТ»: «У Ильи почти две недели на него ушло. У него смешанная техника».

И морской вокзал фестиваль не обошёл стороной. Внимание прохожих теперь привлекает медиа-куб с произведениями художников, которые работают в цифровом формате.

Всего в этом году, благодаря фестивалю «РОСТ», в Мурманске появилось 12 новых художественных работ, которые пополнили картинную галерею города-героя.