Коллекцию областного художественного музея пополнили картиной Зураба Церетели

Кроме того, в Центре современного искусства в Мурманске открыли выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения художника.

Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, живописец. Для искусства Церетели характерна изобразительная и энергетическая среда, свойственная так называемому «магическому реализму».

На выставке представлены живописные произведения из нескольких серий и скульптурные композиции - всего более 50 произведений автора.

Один из экспонатов, натюрморт из серии «Я садовником родился» 2014 года, пополнит коллекцию Мурманского областного художественного музея. Эта картина была передана учреждению самим художником.

Посетить экспозицию можно в Культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской с 3 до 17 марта.