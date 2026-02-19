Коллектив ансамбля танца «Радость» - гордость Мурманской области

Ежегодно творческий коллектив принимает участие в фестивалях и конкурсах разного уровня и показывает высокие результаты.

Ансамбль «Радость» был создан в 1978 году балетмейстером Ларисой Феоктистовой. На протяжении первых 16-ти лет подбором танцоров, постановкой номеров и даже частичным созданием костюмов она занималась в одиночку.

На сегодняшний день коллектив обладает богатой танцевальной историей и множеством наград. Все благодаря стремлению и упорству Ларисы Федоровны, которая на протяжении многих лет возводила творческий союз.

Лариса Феоктистова, руководитель ансамбля танца «Радость»: «Через два года мы получили звание «Образцовый коллектив».

Недавно в Нижнем Новгороде на конкурсе «БалАкирев DANCE» ансамбль взял гран-при. А сейчас танцоры активно готовятся к предстоящему сольному концерту под названием «Радости февральские узоры», который пройдёт 22 февраля во Дворце культуры имени С.М. Кирова. Программа разнообразна номерами из «золотого фонда» коллектива, а также творческими новинками.

Для того, чтобы успешно пройти отбор и стать частью коллектива, будущий танцор должен обладать слухом, чувством ритма, быть внимательным, а главное, трудолюбивым и целеустремленным, ведь деятельность ансамбля требует полного посвящения.

Екатерина Дашкевич, участница ансамбля «Радость»: «Когда поздно идут репетиции, когда поездки не во время каникул, то трудно догонять предметы в школе. С каждым годом это становится все сложнее и сложнее. Я уже это поняла».

Высокий уровень танцевальный коллектив показал практически на всех континентах. Ансамблю аплодировали залы многих городов и стран – России, Скандинавии, СНГ, Европы и США. В прошлом году юные артисты выступали в Турции. Для танцоров гастроли заграницей стали дебютом. К подготовке ребята подошли основательно.

Ярослав Бледнов, участник ансамбля «Радость»: «Долгие репетиции, часы в классе, у станка, реки слёз, пота, крови и тяжёлый труд».

Творческая жизнь ансамбля и его руководителя – целая эпоха в истории Мурманской области. Деятельность коллектива богата уникальными идеями, через которые зрители познают культурное разнообразие.