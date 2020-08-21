Коллектив АО «10 СРЗ» отмечает 85-летие

За 85 лет существования 10-й полярнинский судоремонтный завод пережил немало взлётов и падений. Последние 5 лет завод стремительно набирает обороты, возрождая былую славу. Поздравить завод с круглой датой решили и корреспонденты телередакции «Арктик-ТВ».

Традиционный обеденный гудок, привычный ушам каждого заводчанина, в этот раз заменили гимном. Он был написан и исполнен работниками судоремонтного предприятия. Повод для гимна, надо сказать, внушительный – 20 августа 10-му судоремонтному заводу в Полярном исполнилось 85 лет. Рассказать о предприятии без прикрас может только рядовой заводчанин. У Ольги, как и у завода, сегодня день рождения: девушка почти 5 лет отработала на «десятке»

Ольга Вараксина, заместитель начальника отдела правового обеспечения АО «10 СРЗ»: «Замечательный коллектив, руководство, дружеские отношения. О такой работе можно только мечтать».

Последнюю «пятилетку» заводом управляет Евгений Зудин. Именно с приходом его команды отмечен небывалый экономический рост предприятия. Сделано, утверждает директор, многое: увеличены объёмы госзаказов, подписаны важнейшие контракты, численность работников и вакантных должностей растёт с каждым годом.

Евгений Зудин, директор АО «10 СРЗ»: «Хочется определенную долю независимости. Поэтому будем идти по пути подписания прямых контрактов с Министерством обороны на тот или иной корабль, пойдём на большой крупный контракт».

По итогам работы в 2019 году впервые за 25 лет «десятый» показал чистую прибыль в размере 66 млн рублей. О будущем здесь, скрестив пальцы, говорят с надеждой.

Евгений Зудин, директор АО «10 СРЗ», г. Полярный: «Сейчас подписан договор на передачу ДОКа ПД-92 на десятый завод, это позволит увеличить и тоннажность судов, и количество мест, увеличить, соответственно, загрузку предприятия минимум в 1,5 раза».

Десятый орденоносный завод одни из стратегически значимых объектов большого ЗАТО и градообразующее предприятие города воинской славы. К поздравлениям и тёплым пожеланиям заводчанам присоединились представители администрации ЗАТО Александровск и областного парламента.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Это динамично развивающееся предприятие, которое даёт право сказать, что экономика ЗАТО Александровск, растёт, мы уже знаем, что есть лицензия Ростехнадзора на выполнение определённых работ, начнётся новый виток развития».

Во время торжественных мероприятий состоялось и награждение работников завода.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Были только планы, было приятно видеть, что руководство наполнено оптимизмом, а сегодня оптимизм и то, что было доложено за 1,5 года, уже воплощается в реальной деятельности завода».

К юбилею руководство СРЗ приготовило и другие сюрпризы: к выходу готовится книга об истории завода, выпущены юбилейные десятирублевые монеты с логотипом «десятки», а в сентябре свои двери для школьников распахнёт квантолаб.

Но об этом редакция «Арктик-ТВ» расскажет в следующих выпусках нововстей.