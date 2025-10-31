Коллектив Драматического театра Северного флота отмечает 90-летие!

Его становление берёт начало в далёком 1935 году. И до сегодняшнего дня театр радует зрителя своим разнообразным репертуаром.

Драматический театр Северного флота – старейший на Кольском полуострове. За годы существования в его стенах были поставлены сотни спектаклей, на сцену выходили артисты высочайшего уровня мастерства. И до сих пор, театр сохраняет традиции, заложенные в начале творческого пути.

Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Театр Северного флота прошёл вместе с моряками Северного флота большой творческий путь - более 2000 концертов и спектаклей!».

Базой молодого флотского театра стал строящийся Дом Красной Армии и Флота в Полярном. Он с первых же постановок завоевал любовь зрителей - моряков-североморцев. Артистами были их ровесники и боевые товарищи.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Наш зритель – молодой. Они всегда присутствуют в зале у нас».

История театра насыщенная. Благодаря слаженной работе творческой команды, её усердию и любви к актёрскому мастерству, шаг за шагом создавалось флотское искусство.

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра по литературно-драматургической части и артист: «История театра богатейшая, а для меня театр – это судьба!».

По случаю юбилея театра артисты готовят подарок для зрителей – новую постановку. «Этот старый водевиль» - спектакль про человеческие недостатки. Через насыщенную сюжетную линию актёры постараются донести до зрителя ключевую суть – переосмысление себя через свои поступки.

Николай Родин, артист Драматического театра Северного флота: «Водевиль – это лёгкий жанр».

Спектакль, бережно сохраняющий дух эпохи и традиции лёгкого жанра, раскроет зрителю главный секрет: за весёлостью и непринужденностью всегда скрывается настоящая жизнь, которую нетрудно разглядеть и сделать правильные выводы.

Премьера показа состоится 8 и 9 ноября в Драматическом театре Северного флота.