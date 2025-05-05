Перед большими весенними праздниками участие в субботниках приняли и работники крупных предприятий, в том числе и «Мурманскводоканала». В выходной день сотрудники вооружились мётлами и лопатами.

Коллектив ГОУП «Мурманскводоканал» присоединился к общегородским субботникам. Сотрудники предприятия вышли в выходной день, чтобы убрать территории рядом со своими филиалами, расположенными по всему региону. В областном центре - площадка у главного офиса на улице Дзержинского.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Традиционно каждый год два раза, а иногда и чаще, мы прибираем территории в границах предприятия, прилегающих территорий к предприятию. У нас очень много подразделений и на территории города Мурманска, и на территории Мурманской области. Люди с хорошим настроением идут, убираются, приводят всё в порядок. Потом этот мусор мы вывезем и будем ждать накопления следующего».

Весна традиционно приходит в Мурманск с запозданием, поэтому ещё повсюду продолжает лежать весьма поднадоевший снег. Чтобы его остатки быстрее растаяли, сугробы стараются перекопать, раскидать на большую площадь.

Итогом работы слаженной команды «Мурманскводоконала» стали десятки мешков с мусором, собранные вручную, и очищенная от остатков снега и льда территория предприятия.