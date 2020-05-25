Коллектив Кольского пивзавода поддерживает пожилых северян в трудное время

В столь сложное время важно не забывать поддерживать нуждающихся. Посильную помощь может оказать каждый из нас. Например, коллектив Кольского пивоваренного завода сделал доброе дело для пожилых жителей Кольского района.

Кольский пивоваренный завод – один из старейших производителей пенного напитка и кваса в нашем крае. Предприятие существует с 1952 года и его продукция неизменно остаётся любимой у северян. Ни для кого не секрет, что на этом заводе изготавливают широкий ассортимент безалкогольных напитков – квас, лимонады и чистую питьевую воду.

Лариса Теренкова, главный технолог Кольского пивоваренного завода: «Теперь мы производим и безалкогольные напитки. Лимонады у нас шести сортов, два сорта кваса. Квас живого брожения, на любителя: один послаще, другой покислее».

В столь непростое время, в период пандемии коронавирусной инфекции, сотрудники пивоваренного завода объединились, чтобы помочь пенсионерам. При поддержке администрации Кольского района они собрали продуктовые наборы для пожилых людей.

Ольга Таширева, ведущий специалист отдела муниципального контроля администрации Кольского района: «Представители Кольского пивоваренного завода связались с администрацией Кольского района в целях оказания помощи нуждающимся. В основном продуктовые наборы пойдут лицам, кто старше 65 лет и одиноко проживающим. И также тем, кто очень нуждается в нынешней ситуации, тоже окажем помощь».

В продуктовых наборах всё самое необходимое: крупы, макароны, масло, консервы рыбные и мясные, чай и различные сладости. Такой простой, но очень нужный подарок в период, когда пожилым людям опасно выходить на улицу.

Евгения Кузьмина, жительница города Кола: «Мне никогда ничего не давали. Люди такие же в 18-ом доме получают, а мне никогда нет. Ну, я просто позвонила узнать. И в итоге получила полмощь, большое спасибо».

Эти продуктовые наборы сегодня получат жители Колы, после их развезут нуждающимся северянам из других населенных пунктов района.

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