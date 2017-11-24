Коллектив МАГЭ отметил 45-летний юбилей Международной научно-практической конференцией

Сегодня прошло торжественное собрание в честь 45 годовщины, которая проходит в рамках Международной научно-практической конференции, организованной компанией ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

За эти годы экспедиция сумела выполнить гигантский объём работ в западной части российской Арктики. При этом следует понимать, что наши морские геологи в свое время явились первопроходцами в буквальном смысле слова, до них никто и никогда с научными изысканиями в этих местах не проходил.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что исследования МАГЭ внесли решающий вклад в новую, более значимую по масштабам оценку потенциальных ресурсов арктического шельфа России.

Организация входила в состав Северного морского научно-производственного геолого-геофизического объединения («Севморгео») Министерства геологии СССР. В 1981 году она была переименована в Морскую арктическую геологоразведочную экспедицию (МАГЭ).

МАГЭ в разные годы владела шестнадцатью научно-исследовательскими судами, среди которых был и легендарный ледокол «Красин». Научно-исследовательское судно «Леонид Красин» находилось в составе КМАГЭ - МАГЭ с 1972 по 1989 год, а затем было передано в музей.

К юбилею была приурочена научно-практическая конференции «Современный этап геологического изучения Арктики и континентального шельфа России – проблемы и перспективы освоения минеральных ресурсов», которая прошла 22 и 23 ноября в Мурманске.

Поздравил сотрудников экспедиции и глава города Мурманска: «Благодаря труду и высокому профессионализму работников МАГЭ произведены фундаментальные исследования шельфа Арктики, которые во многом определяют перспективы развития России в этой сфере. Невозможно переоценить вклад компании в развитие промышленности и экономики Кольского Севера».