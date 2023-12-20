Коллектив Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова подводит итоги уходящего года и планирует развитие в 2024 году

В 2023 медики провели много различных операций и процедур. В этом году врачи медицинского центра имени Пирогова побили рекорды по числу операций, специалисты выполнили их около 6 тысяч. Учреждение приняло больше пациентов, а длительность лечения уменьшилась в некоторых случаях до пяти дней.

Александр Зайцев, заместитель директора по медицинской части, начальник структурных подразделений хирургического профиля ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Это стало возможным благодаря более широкому использованию малоинвазивных, высокотехнологичных методик. Немножко изменились стандарты, которые позволяют нам не держать полный срок пациентов в наших стенах».

В лечении помогает современное оборудование, например, новая стаблио-платформа и высокоинтенсивный лазерный аппарат, который лечит пациентов с нарушением равновесия и координации.

В этом году в центре провели сложнейшую операцию и установили двум пациентам кардиовертеры. А также запустили самый быстрый компьютерный томограф.

Михаил Воронин, заместитель директора по высоким медицинским технологиям ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Программное обеспечение специально было поставлено на диагностику сердечно-сосудистой системы. За одну минуту он делает полностью сканирование сердца, а это не только артерии кровоснабжения самого главного органа человека, но и в том числе 3Д-реконструкция, перфузии, истончение стенок».

Медучреждение развивается и даже выходит за пределы Мурманска. Сспециалисты Пироговки теперь лечат жителей Заозерска и Островного.

Олег Минин, директор ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Я жду приказа ФМБА о создании на базе нашего лечебного учреждения Арктического центра оказания медицинской помощи. После этого наша юрисдикция будет полностью распространяться на все районы Арктики».

В ближайшее время для пациентов построят амбулатории и медучреждения в Певеке, Сабетте, Тикси и в Диксоне, а курировать работу пунктов будут из Мурманска.