Коллектив Мурманского тарного комбината присоединился к национальному проекту «Производительность труда»

Нацпроект «Производительность труда» запущен в 2018 году. В нашем регионе бесплатно к нему могут присоединиться 15 компаний, 8 - уже это сделали. Среди них теперь и Мурманский тарный комбинат, который производит картонные коробки и жестяно-баночные изделия - консервные банки и кондитерская упаковка.

Екатерина Голоенко, генеральный директор Мурманского тарного комбината: «Я очень благодарна и рада, что появилось такое направление для совместной деятельности между бизнесом и министерством. Я с удовольствием познакомилась с профессионалами, которые работают в региональном центре компетенций. Мы поняли, что у нас получится».

Сейчас на комбинате работают порядка 200 человек. Однако, нет предела совершенству. Повышение производительности труда и эффективности производства начнётся с оптимизации пилотного потока. Таковым на тарном комбинате выбрана линия по производству жестяной упаковки.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Наша команда регионального центра выходит на предприятия, исследует производственные процессы, которые здесь есть. Выбирается совместно с предприятием один из пилотных процессов, на котором отрабатываются, выявляются нюансы, где можно было бы оптимизировать товарные потоки, потоки запасов, сэкономить по времени, местоположение изменить».

Предприятие будет участвовать в проекте три года. По прогнозам каждые 12 месяцев производительность труда должна увеличиваться на 5% за счёт выпуска продукции или оптимизации себестоимости.

Елена Григорьева, руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области: «В течение шести месяцев эксперт Регионального центра компетенций совместно с участниками рабочей группы будут работать на этом потоке, проводить оптимизацию, выявлять потери, устранять их. И в течение 2,5 лет предприятие самостоятельно реализует проект, полученный опыт и навыки будет тиражировать на другие производственные потоки».

В Региональном центре компетенций отмечают, что места для предприятий, желающих присоединиться к проекту, ещё есть. Всю подробную информацию можно узнать на сайте «Производительность.рф».