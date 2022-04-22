Коллектив судоремонтного предприятия Снежногорска присоединился к акции по сбору товаров первой необходимости для беженцев и жителей Донбасса

Коробки с бытовой техникой, канцлерскими принадлежностями, постельным бельём, консервами и одеялами с «Нерпы» отправились к получателям.

Почти полтонны продуктов и товаров первой необходимости удалось собрать и закупить предприятию «Нерпа». В плотно упакованных коробках посуда, бытовая техника, консервы, крупы, подушки и тёплые одеяла. Это далеко не весь перечень вещей, заботливо переданный снежногорским судоремонтным заводом волонтёрам.

Елена Глухова, председатель профсоюзной организации СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Очень много канцтоваров. Сделали уклон на яркие карандаши, краски, фломастеры для того, чтобы детки смогли раскрасить свою жизнь».

Детям от детей – участие в сборе приняли и воспитанники детского сада №9 города судоремонтников. Малыши с мамами и папами несколько недель приносили продукты и вещи первой необходимости для нуждающихся в поддержке сверстников. Это влажные салфетки, памперсы, крема и многое другое. Свой вклад внесли также отделы предприятия, трудовые коллективы цехов и центров.

Галина Смирнова, заместитель начальника отдела кадров СРЗ «Нерпа». г. Снежногорск: «Попытались помочь людям, которые находятся сейчас в сложной ситуации. Душа болит за людей, как у матери, бабушки, дочери. Хочется каким-то образом им помочь».

Виктор Шитухин, директор филиала СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка»: «В коллективе у нас очень много родственников, живущих на Украине. Вся наша история – это тесное переплетение народов Советского Союза».

Заводчане искренне надеются, что ситуация вскоре разрешится мирным путём, но всегда готовы подставить плечо и предоставить материальную поддержку нуждающимся жителям Донбасса.