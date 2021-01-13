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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.21 19:30

Коллектив «Вечернего Мурманска» отмечает профессиональный праздник

Сегодня День российской печати. Больше трёхсот лет назад в этот день в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости».

Среди многих нововведений Петра I – это оказалось одним из самых долговечных. С тех пор журналистика значительно изменилась. Немалую роль в этом сыграл Интернет. Несмотря на это, сегодня ещё есть и те, кто до сих пор отдаёт предпочтения печатным изданиям. В нашем городе особо любима газета «Вечерний Мурманск», которой в этом году исполнилось 30 лет.

Ирина Борисовна Линова работает в «Вечернем Мурманске» с первых дней создания газеты, а это ни много, ни мало 30 лет. За плечами у неё и её коллег, которые сегодня собрались в зале, огромная история не только самого издания, но и всего города.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Газета для города – это не просто газета, потому что «Вечерний Мурманск» - это же и различные акции, которые потом стали городскими традициями. «Вечерний Мурманск» - это уже для многих своеобразный добрый член семьи».

Три десятилетия газета находится на передовой городских событий, поднимает значимые проблемы и вопросы жизни областного центра. Мурманчане узнают о самых актуальных темах не только на страницах издания, но и на его сайте, а также в социальных сетях.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Вечерний Мурманск» утверждает, что на самом деле газеты до сих пор очень актуальное средство массовой информации, потому что они востребованы и из года в год у «Вечёрки» растёт количество людей, которые хотели бы читать городскую газету».

Тираж ежедневного выпуска «Вечёрки» действительно растёт. Сейчас он составляет около 9 тысяч экземпляров. Хочется верить, что спустя много лет, городская газета будет по-прежнему «приходить» в дома мурманчан.

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