143 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В России продолжается вакцинация, многие уже даже надеются на отмену масочного режима.

Прививка значительно снижает вероятность болезни, но часть людей, получивших вакцину от COVID-19, всё-таки могут заболеть, хотя и в более лёгкой форме, чем это было бы без иммунизации, отметил в интервью радио «Sputnik» доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Коллективный иммунитет создаёт высокий, но не стопроцентный уровень защиты, объяснил он. Масочный режим пока необходим, в том числе и для тех, кто прошёл вакцинацию, уверен Покровский. Чем меньше людей носят маски, тем вероятнее новый подъём заболеваемости, подчеркнул эпидемиолог. По его словам, использовать маски в общественных местах можно практически постоянно, на это указывает опыт других стран.